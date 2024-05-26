شكرى وبوريل يبحثان جهود وقف الحرب فى قطاع غزة ورفح الفلسطينية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 26 مايو 2024 04:29 مساءً - بحث وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الأحد، فى بروكسل، مع الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبى جوزيب بوريل، الأزمة الإنسانية بقطاع غزة، وجهود وقف الحرب الإسرائيلية فى القطاع وبرفح الفلسطينية.



‏وقال المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبوزيد، أن الجانبين بحثا آليات الارتقاء بالشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، والإعداد لعقد مؤتمر الاستثمار، المقرر فى شهر يونيو القادم.

وكان الوزير شكرى قد توجه، اليوم، إلى العاصمة البلچيكية، حيث سيشارك فى اجتماع مشترك لمجلس الشئون الخارجية للاتحاد الأوروبي، مع عدد من وزراء الخارجية العرب وأمين عام جامعة الدول العربية؛ لبحث الأوضاع فى غزة.