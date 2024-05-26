السكة الحديد : تنفيذاً لتوجيهات وزير النقل ... تعقد ندوات لمجابهة الشائعات...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 26 مايو 2024 05:25 مساءً - بناءاً على توجيهات معالى الفريق مهندس / كامل الوزير – وزير النقل بضرورة التوعية المستمرة للعاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر قام السيد المهندس / محمد عامر – رئيس الهيئة بإطلاق ندوات تحت عنوان ( تفنيد الشائعات وعرض الإنـجازات بالهيئة القومية لسكك حديد مصر ) .

وكانت أولى تلك الندوات بورش فرز القاهرة يوم السبت الموافق 25 / 5 / 2024 تحت رعاية النقابة العامة للعاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر وبحضور عدد من العاملين بالهيئة .

وقد قام خلالها مدير عام أمن الهيئة بشرح أهداف الشائعات وطرق مجابهتها بالإضافة إلى الشائعات المتداولة بالهيئة فى الفترة الأخيرة وعرض عقوبة نشر الشائعات طبقاً للقانون التى تصل للحبس والغرامة .

كما تم عرض مادة فيلمية تم إعدادها بواسطة الإدارة المركزية لشئون الرئاسة توضح محاور التطوير بالهيئة والشراكات التى تمت لتنمية موارد الهيئة مما يعود بالنفع على العاملين .