نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الوطنية للصحافة" تصدر قرارات تشكيل مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اعتمدت الهيئة الوطنية للصحافة في اجتماعها اليوم الأحد الموافق 26/5/2024، برئاسة المهندس عبدالصادق الشوربجي، نتائج انتخابات مجالس الادارات والجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية التي اجريت خلال الفترة من 13/5/2024 إلى 22/5/2024.

جاء ذلك خلال اجتماعها بحضور كل من الدكتور أحمد مختار وكيل الهيئة والأساتذة وليد عبدالعزيز، وسامح عبدالله، وأسامة أبو باشا، والشيماء عبدالإله، أعضاء الهيئة، والأستاذة مروة السيسي الأمين العام.

كما حضر الاجتماع المستشار عادل بريك رئيس اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات، والمستشار القانوني للهيئة الوطنية للصحافة، والمستشار مدحت لاشين نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار القانوني لرئيس الهيئة الوطنية للصحافة.

وصرح المهندس عبدالصادق الشوربجي، بأن الهيئة اعتمدت أيضًا تعيينات أعضاء مجالس الإدارات، لتكتمل بذلك تشكيلاتها وتبدأ في ممارسة أعمالها واختصاصاتها التي حددها القانون، مشيرًا إلى ضرورة تكاتف جميع العاملين بالمؤسسات الصحفية، من صحفيين وإداريين وعمال؛ للنهوض بها وتغليب مصلحة المؤسسة على أية اعتبارات أخرى.

وأكد "الشوربجي" أن الهيئة كانت حريصة تمامًا على الحياد التام في هذه الانتخابات، لتخرج مُعبّرة عن إرادة العاملين بالمؤسسات الصحفية مؤكدًا على الاشادة الكبيرة من العاملين بنزاهة الانتخابات، التي جرت تحت اشراف قضائي في كل مراحلها.

واعتمدت الهيئة التشكيلات النهائية لمجالس إدارات المؤسسات الصحفية.