وزير الخارجية: نرفض أي محاولات لدفع الفلسطينيين للتهجير خارج أراضيهم

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 26 مايو 2024 06:31 مساءً - قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، إننا نرفض بشكل قاطع أي محاولات لدفع الفلسطينيين للتهجير خارج أراضيهم أو تصفية القضية الفلسطينية.

وأكد وزير الخارجية المصري وممثل السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي وذلك وفقا لتصريحات نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، ضرورة التوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة ووقف العمليات العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية.

وجدد وزير الخارجية المصري، التحذير من مخاطر العمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية، مضيفا أننا نرفض توظيف إسرائيل إمعانها في السيطرة على كافة معابر غزة كأداة لإحكام الحصار وتجويع الشعب الفلسطيني في القطاع.

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.