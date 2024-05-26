نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انفراد| 20 صورة من داخل جامع الطنبغا المارداني وموعد افتتاحه أمام الجمهور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التقطت بوابة دوت الخليج الإلكترونية العديد من الصور لجامع الطنبغا المارداني بعد انتهاء أعمال ترميمه والاستعداد لافتتاحه المقرر يوم الثلاثاء 28 مايو 2024 بحضور وزير السياحة والآثار ووزير الأوقاف ومحافظ القاهرة.

وانتهت كامل أعمال ترميم الجامع وكان قد زاره الدكتور خالد العناني وزير الآثار السابق في أكتوبر 2018، لمتابعة أعمال الترميم الجارية به، حيث جرى توقيع مذكرة في نهاية مايو من نفس العام بين وزارة الآثار ومؤسسة الأغا خان مصر للخدمات الثقافية، لترميم مسجد الطنبغا، والمذكرة تهدف بشكل أساسي إلى تنفيذ مشروع ترميم المسجد، الممول من الاتحاد الأوربي وشركة آغاخان، تحت عنوان “التراث الثقافي للتنمية الاجتماعية والاقتصادية”.

ومن ناحيته قال الدكتور محمود حلمي أخصائي ترميم جامع طنبغا المارداني، في تصريحات سابقة، إن أعمال الترميم في جامع الطنبغا المارداني، تمت وفقًا لبروتوكولات الترميم العالمية والتي تقضي بأقل تدخل ممكن أثناء أعمال الترميم، سواء في الألوان أو استكمال الأحجار، بل إن كل خطوة من خطوات الترميم تخضع لدراسة دقيقة كشفت لنا عن عدة حقائق تاريخية تتعلق بالمسجد تعد اكتشافات تم توثيقها.

وكشف المسؤولين عن الجامع أن الافتتاح الرسمي يوم 28 مايو 2024م وسيكون الجامع مفتوح أمام الجمهور من يوم 30 مايو ليكون ضمن مسار زيارة شارع باب الوزير والذي يضم مجموعة خاير بك ومدرسة أم السلطان شعبان والجامع الأزرق وقبة طاراباي الشريفي وغيرها من المعالم

الطنبغا المارداني

ومسجد طنبغا المارداني، هو أثر يرجع إلى العصر المملوكي، وتم إنشاؤه عام 740هـ، أي منذ 700 عام، ويقع في شارع باب الوزير بمنطقة الدرب الأحمر، يقول محمود شاهين مدير منطقة آثار باب الوزير، في تصريحات خاصة للفجر، إن جامع طنبغا المارداني، يحوي عدد كبير من الأعمدة الأثرية التي استخدمت عملية بناء وتأسيس المسجد، يبلغ عددها 70 عمودًا.

وتابع شاهين أن المسجد يعتبر متحفًا مفتوحًا للأعمدة من كل العصور، حيث يوجد به أعمدة من العصر الفرعوني وعلى أحدها كتابات هيلوغليفية، وأعمدة من العصر البطلمي، وأعمدة ذات تيجان كورنثية، وعدد كبير من الأعمدة متنوعة الأشكال من مختلف العصور.

وعن سبب هذا التنوع، يقول محمود شاهين إنه كان من العادة في هذه العصور هو إعادة تدوير الخامات من المباني القديمة، وخصيصًا الخامات النادرة مثل الرخام والجرانيت وغيرها، وظاهرة استجلاب الأعمدة من المباني القديمة أو المخربة أحد سمات العصور القديمة بشكل عام.

المُنشئ وتاريخ البناء

قال شاهين إن مسجد المارداني بناه الأمير علاء الدين الطُنبُغا بن عبد الله المارداني الساقي، والمعروف بالطنبغا المارداني، أحد مماليك السلطان الناصر محمد بن قلاوون، ترقى في القصر السلطاني، وعينه السلطان في وظيفة الساقي وهو المسئول عن المائدة السلطانية ويتذوق الطعام قبل أن يتناوله السلطان، وقد كان أميرًا على حلب، ويقال إنه تزوج من إحدى بنات الناصر محمد بن قلاوون، وتم بناء الجامع في عام سنة 740 هـ 1340م، تحت إشراف رئيس المهندسين فى أيام الناصر محمد بن قلاوون، ويدعى ابن السيوفي.

التصميم المعماري والزخارف

ويصف شاهين المسجد قائلًا إنه بني على نمط المساجد الجامعة، حيث يتوسطه صحن سماوي مفتوح، تحيط به أربعة أروقة وللمسجد قبة بثمانية أعمدة جرانيتية تسبق المحراب، وتتوسط الصحن نافورة "ثمانية الأضلاع" رخامية، وهي منقولة، وأعمق وأكبر الأروقة هو رواق القبلة، وللمسجد ثلاثة أبواب، الرئيسي منها يقع على شارع التبانة، ويطل الباب الثاني على سكة المارداني، والباب الثالث تم إغلاقه بواسطة لجنة حفظ الآثار العربية، وكان يطل على شارع آخر يدعى "زقاق المارداني"، وعلى يسار المدخل مئذنة مكونة من ثلاث دورات، والزخارف على جانبي المحراب تعتبر غاية في الروعة والجمال وهي من الزخارف المتفردة في مساجد مصر المملوكية، وواجهة الرواق الشمالى مغطاة برخام وباقى أجزاء حائط القبلة مغطى بحليات رخامية دقيقة مطعمة بالصدف.

الترميمات

أشار محمود شاهين إلى أنه عام 1884 م، أمر الخديوي عباس حلمي الثاني بترميم المسجد إثر الزلزال الذي وقع في هذه الفترة، وقامت لجنة حفظ الآثار العربية بعمل أول ترميم للمسجد بعد تأسيسه، وشملت الترميمات فوارة المسجد والتي تم نقلها من مسجد مسجد السلطان حسن، وهي تقع في منتصف الصحن، كما تم ترميم قبة رواق القبلة، وكذلك الحجاب الخشبي والذي تم تصنيعه بواسطة لجنة حفظ الآثار العربية، وهو حجاب متفرد في زخارفه وكتاباته.



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