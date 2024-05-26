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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظة الجيزة: حملات نظافة موسعة ورفع للمخلفات بمناطق إمبابة استجابة لشكاوى المواطنين في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - تلقت الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة على فيس بوك، شكوى المواطنين بوجود تجمعات للمخلفات بمناطق السنترال وشارع المدارس والمحكمة وخلف قسم إمبابة.
و كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة هيئة النظافة وحي إمبابة وإدارة الرصد الميداني بالتعامل الفوري حيال الشكوى الواردة.
وقد تم الدفع بفرق النظافة اللازمة ورفع كافه المخلفات وبؤر تجمع القمامة وتحسين حالة النظافة مع التشديد على الشركة المكلفة بالقطاع بالالتزام بمنع وجود أي مخلفات.
وقد شدد المحافظ علي حي إمبابة وهيئة النظافة بالمتابعة للدورية للمنطقة محل الشكوى وعدم السماح بوجود المخلفات مجددًا.