وزير الخارجية يشدد على ضرورة وقف اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين بالضفة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 26 مايو 2024 08:25 مساءً - شدد الاجتماع الوزاري العربي الأوروبي لدعم فلسطين في العاصمة بروكسل على حتمية وضع حد نهائي للأزمة الإنسانية بقطاع غزة من خلال وقف إطلاق النار، وكذلك على أهمية ضمان دخول المساعدات بصورة كاملة وآمنة إلى غزة وفتح جميع المعابر البرية.

وأكد وزير الخارجية المصري سامح شكري لتصريحات عاجلة نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، أهمية تقديم الدعم اللازم للسلطة الفلسطينية حتى تتمكن من مواصلة الاضطلاع بمها، وكذلك ضرورة إفراج إسرائيل عن أموال المقاصة المحتجزة للسلطة الفلسطينية ويدعو الأطراف الدولية لدعم ميزانية السلطة.

وشدد وزير الخارجية المصري على ضرورة وقف اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين بالضفة الغربية والرفض القاطع للإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب.

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.