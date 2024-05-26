نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موجة حارة تجتاح مصر بسبب منخفض صحراوي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس في مصر سيكون حارًا خلال الساعات المقبلة بسبب وصول منخفض صحراوي يوم الأحد 26 مايو 2024، والذي سيستمر لمدة 48 ساعة.

يبدأ تأثير المنخفض من القطاع الغربي ويتحرك ببطء ليشمل باقي أنحاء البلاد.

تأثير المنخفض على الطقس

وأوضح القياتي في تصريحات تلفزيونية أن هذا المنخفض تسبب في ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، حيث بدأت البلاد تشعر بتأثيراته منذ يوم أمس.

يعود ذلك إلى تغيير مسار الهواء والكتل الهوائية التي أصبحت تأتي من الجنوب محملة بدرجات حرارة عالية ونشاط كبير.

نصائح لتجنب الحرارة

ونصح القياتي المواطنين بضرورة توخي الحذر واتباع الإرشادات الصحية اللازمة لحماية أنفسهم من أشعة الشمس المباشرة، لتجنب الإصابة بضربات الشمس والإجهاد الحراري.

توقعات طقس الإثنين 27 مايو 2024

أوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن طقس الاثنين سيكون حارًا خلال ساعات النهار على أغلب الأنحاء، مائلًا للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، وشديد الحرارة على جنوب البلاد. بينما يكون الطقس معتدلًا ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ومائلًا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة الإثنين

- **القاهرة الكبرى**: 35 درجة عظمى و22 درجة صغرى.

- **الوجه البحرى ومدن القناة**: 34 درجة عظمى و22 درجة صغرى.

- **الإسكندرية والسواحل الشمالية الغربية**: 26 درجة عظمى و19 درجة صغرى.

- **السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء**: 34 درجة عظمى و24 درجة صغرى.

- **جنوب سيناء**: 40 درجة عظمى و26 درجة صغرى.

- **شمال الصعيد**: 38 درجة عظمى و22 درجة صغرى.

- **جنوب الصعيد**: 42 درجة عظمى و27 درجة صغرى.

توقعات طقس الأربعاء

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن توقعات بسقوط أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانًا على السواحل الشمالية الغربية، مع نشاط الرياح على أغلب الأنحاء. فيما يلي خريطة الظواهر الجوية المتوقعة:

- **القاهرة الكبرى**: نشاط رياح أحيانًا بسرعة 30 كم/س.

- **الوجه البحرى ومدن القناة**: نشاط رياح أحيانًا بسرعة 32 كم/س.

- **السواحل الشمالية الغربية**: نشاط رياح أحيانًا بسرعة 32 كم/س.

- **السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء**: نشاط رياح بسرعة 40 كم/س.

- **جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر**: رياح معتدلة بسرعة 28 كم/س.

- **شمال الصعيد**: نشاط رياح أحيانًا بسرعة 32 كم/س.

- **جنوب الصعيد**: رياح معتدلة بسرعة 26 كم/س.