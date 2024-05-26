عاجل:- وقف تصدير الغاز في الصيف بسبب ارتفاع الاستهلاك المحلي

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن المهندس حمدي عبدالعزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، أن الوزارة قررت وقف تصدير الغاز خلال فصل الصيف بسبب ارتفاع معدل الاستهلاك المحلي.

زيادة استهلاك الكهرباء

في مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي"، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية "صدى البلد"، أوضح عبدالعزيز أن هناك زيادة ملحوظة في استهلاك الكهرباء خلال فصل الصيف، مما يتطلب توفير كميات أكبر من الغاز لتلبية الطلب المحلي.

تنسيق بين الوزارات

وأشار عبدالعزيز إلى وجود تنسيق مستمر بين وزارتي البترول والكهرباء لضمان توفير الوقود اللازم لمحطات الكهرباء، موضحًا أن قطاع الكهرباء يستهلك نحو 60% من إنتاج الغاز المحلي.