وزير الدفاع الأيرلندى يثمن الجهود المصرية المبذولة حيال الحرب فى غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 26 مايو 2024 09:31 مساءً - أكد ميهول مارتن وزير الخارجية والدفاع لجمهورية أيرلندا، مواصلة الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء مناقشة سبل الخروج من الوضع المتأزم فى قطاع غزة، معتبراً قيام بلاده بالاعتراف بالدولة الفلسطينية بمثابة خطوة جيدة يُمكِن البناء عليها مع عدد من الدول الأخرى بالاتحاد الأوروبي، ومثمناً الجهود المصرية المبذولة حيال الأزمة لتحقيق التهدئة وإدخال المساعدات لسكان القطاع.

جاء ذلك خلال لقائه مع سامح شكرى وزير الخارجية على هامش مشاركة الوزيرين في اجتماع مجلس الشئون الخارجية للاتحاد الأوروبي المُنعقِد في بروكسل.

وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن الوزير شكري أعرب عن تقديره لنظيره الأيرلندي على مواقف بلاده الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني، ودعم السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، مثمناً في هذا الصدد الخطوة المهمة التي اضطلعت بها أيرلندا الأسبوع الماضي إزاء الاعتراف الرسمي بالدولة الفلسطينية في ظل المرحلة الدقيقة التي تمر بها القضية الفلسطينية، وبما يُسهِم في دعم الجهود الرامية لإيجاد الأفق السياسي لتنفيذ حل الدولتين وفقاً لمقررات الشرعية الدولية.