البترول تنفى سحب إينى الإيطالية سفينة الحفر سانتوريني وتؤكد: الحفار أنهى عمله

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 26 مايو 2024 09:32 مساءً - أكدت وزارة البترول، أن سفينة الحفر سانتوريني المملوكة لشركة إينى، الإيطالية للبترول، كانت تعمل فى أكبر حقل غاز في مصر، وتحديداً في حفر بئر بمنطقة شمال شرق حابي بالبحر المتوسط، وأن الحفار أنهي عمله.

ونفى حمدي عبد العزيز، المتحدث الرسمي لوزارة البترول، ما نشر علي موقع الطاقة جملة وتفصيلا، والذى زعم فيه سحب شركة ايني سفينة الحفر سانتوريني من موقع اكبر حقل غاز في مصر، وتوقف أعمال التطوير.

وأكد عبد العزيز أن هذا الحفار كان يعمل في حفر بئر في منطقة شمال شرق حابي بالبحر المتوسط، وأنهي عمله وتحرك عن المنطقة، لافتاً إلى أنه بالنسبة لبرنامج الحفر في حقل ظهر فإنه سيتم لاحقا في الربع الاخير من العام الحالي، وفقا لبرنامج الحفر المخطط مع شركة إيني من خلال جهاز حفر آخر.