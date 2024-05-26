مراسل إكسترا نيوز: شاحنات المواد الغذائية المقدمة لغزة مساعدات مصرية خالصة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 26 مايو 2024 09:32 مساءً - استعرض عوض الغنام، مراسل قناة "إكسترا نيوز" أنواع السلع الغذائية التى تحويها إحدى شاحنات المساعدات الإغاثية، المتوجهة لمعبر كرم أبو سالم، وأبرز هذه المساعدات الغذائية والإغاثية المقدمة لأشقائنا فى غزة.

وقال عوض الغنام، نحن عند منتصف المسافة الحدودية القاطعة بين مصر وفلسطين، من داخل شاحنة محملة بعدد كبير من المساعدات المصرية التى وصلت صبح اليوم للقطاع وهى مساعدات مصرية خالصة.

ولفت عوض الغنام إلى أن من ضمن هذه المساعدات معلبات وبسكويت ومواد غذائية مختلفة، فى ظل الوضع المتردى الذى يعيشه قطاع غزة، وباتوا فى أمس الاحتياج لوصول هذه المساعدات فى أقصى وقت ممكن.

وأوضح أن منظمات تابعة للأمم المتحدة ستتسلم هذه المساعدات من الجانب المصرى، وثم سيتم إرسالها مباشرة عبر المركبات الخاصة بالأمم المتحدة او المنظمات الإغاثية التابعة لها، وإرسالها بعد ذلك إلى النازحين سواء لمدينة رفح الفلسطينية أو فى اقصى الشمال فى جباليا أو فى مخيمات متعددة نزح غليها مئات الآلاف من قطاع غزة.