منتخب الساق الواحدة يخطف بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 26 مايو 2024 11:26 مساءً - خطف منتخب مصر لكرة القدم الساق الواحدة بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم الساق الواحدة، وذلك عقب فوزه على نظيره التنزاني بنتيجة هدفين مقابل هدف خلال لقاء تحديد المراكز السابع والثامن ضمن منافسات النسخة السابعة من بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم الساق الواحدة التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 18 إلى 27 مايو الجاري، والتي تقام على ملاعب نادي القطامية ببتروسبورت وتقام تحت رعاية شركة ستادات للاستثمار الرياضى.

وسجل هدفي منتخب مصر زاهر محمد وإبراهيم بدوي، فيما سجل لمنتخب تنزانيا الفان كانثا هدف تنزانيا الوحيد.

بتلك النتيجة نجح منتخب مصر في حسم تذكرة التأهل لنهائيات كأس العالم لكرة القدم الساق الواحدة المقرر إقامتها في 2026، وذلك بعد حسم المركز السابع على حساب منتخب تنزانيا.

وفاز بجائزة أفضل لاعب في اللقاء إبراهيم بدوي.

ومن المقرر أن يواجه منتخب غانا نظيره المغربي في النهائي، فيما يواجه منتخب الجزائري نظيره النيجيري على المركزين الثالث والرابع.