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أحمد جودة - القاهرة - نتيجة الشهادة الإعدادية، وصلت أخبار جيدة لجميع الطلاب وأولياء الأمور، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم عن ظهور نتائج الشهادة الإعدادية لعام 2024.

وقد كشفت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية عن النتيجة فور اعتمادها من السيد المحافظ، مما يسمح للطلاب بالاستعلام عن نتائجهم بسهولة وسرعة الآن.

يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاطلاع على نتائج الصف الثالث الإعدادي في الإسكندرية بواسطة الرابط المتوفر على موقع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، حيث يُمكن إدخال رقم الجلوس للاستعلام عن النتيجة.

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوزارة لتسهيل الوصول إلى النتائج وتعزيز الشفافية والتواصل السريع مع الطلاب وأولياء الأمور.

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس محافظة الاسكندرية 2024

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية عن استمرار عمليات تصحيح الامتحانات وتسجيل الدرجات لطلاب الشهادة الإعدادية، حيث أشارت إلى أن النتائج الأولية للعينات العشوائية تظهر تقدمًا واعدًا.

ظهرت رسمي.. رابط سريع لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة الإسكندرية

نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية بالاسكندرية

قال الدكتور عربي أبوزيد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، إن النتائج الأولية لتصحيح العينات العشوائية للمواد الامتحانية للشهادة الإعدادية أظهرت نسب نجاح مشجعة في جميع الإدارات.

وأوضح أن نسبة النجاح في مادة اللغة العربية بلغت 90.4%، بينما سجلت مادة اللغة الإنجليزية نسبة نجاح تبلغ 91%.

وبالنسبة لمادة الحاسب الآلي، وصلت النسبة إلى 95.5%، فيما سجلت مادة الرياضيات نسبة نجاح قدرها 97%. وفيما يتعلق بمادة العلوم، حققت نفس نسبة الرياضيات، وهي 97%، بينما كانت نسبة النجاح في مادة الدراسات الاجتماعية 93.5%.

ظهرت رسمي.. رابط سريع لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة الإسكندرية

أوضح مدير المديرية عن ضرورة الدقة الشديدة في عمليات التصحيح والمراجعة، والتأكد من صحة الجزئيات ودقة رصد الدرجات سواء في الشيت الورقي أو الإلكتروني، مع التركيز الأساسي على مصلحة الطلاب.

تم ذلك خلال جولة تفقدية قام بها الدكتور عربي أبوزيد لمركز تقدير الدرجات ولجنة النظام والمراقبة بإدارة شرق، بحضور جلال عيد، مدير عام الإدارة.

ظهرت رسمي.. رابط سريع لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة الإسكندرية

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الإسكندرية

سوف يتم نشر نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية برقم الجلوس عبر الرابط اضغط هنا.



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