نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأزهر ينعى الشيخ محمد إبراهيم عبد الباعث الكتانى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بمزيدٍ من الرضا بقضاء الله وقدره، ينعى الأزهر الشريف، الشيخ محمد إبراهيم عبد الباعث الكتاني، الذي ‏وافتْه المنية الأحد، بعد رحلة قضاها في نشر علوم القرآن الكريم والسنة النبوية المشرفة، وترك عددًا من الكتب والمؤلفات التي ستظل منهلا لطلاب العلم والباحثين.

كما يتقدم الأزهر بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسرة الفقيد الراحل وطلبة العلم والباحثين، داعيًا ‏المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يرزق أهله وذويه الصبر والسُّلوان. {إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّاۤ إِلَیۡهِ رَ اجِعُونَ}.