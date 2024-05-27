طقس اليوم الإثنين.. حار نهارا معتدل ليلا.. والعظمى فى القاهرة 35

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 27 مايو 2024 08:25 صباحاً - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية ، أن يشهد اليوم الإثنين ، طقس حار نهارا على أغلب الأنحاء ، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، شديد الحرارة على جنوب البلاد، معتدل ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .

ومتوقع اليوم أن يشهد نشاط على أغلب الأنحاء ، وفرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة بالسواحل الشمالية الغربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة على المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية:

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 22 والعظمى 35

درجات الحرارة فى العاصمة الإدارية الصغرى 21 والعظمى 36

درجات الحرارة فى 6 أكتوبر الصغرى 21 والعظمى 36

درجات الحرارة فى بنها الصغرى 21 والعظمى 35

درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 22 والعظمى 35

درجات الحرارة فى وادى النطرون الصغرى 21 العظمى 35

درجات الحرارة فى كفر الشيخ الصغرى 21 والعظمى 33

درجات الحرارة فى المنصورة الصغرى 22 والعظمى 34

درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 22 والعظمى 36

درجات الحرارة فى شبين الكوم والصغرى 22 والعظمى 36

درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 22 والعظمى 34

درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 23 والعظمى 29

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 22 والعظمى 28

درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 20 والعظمى 37

درجات الحرارة فى السويس الصغرى 21 والعظمى 37

درجات الحرارة فى العريش الصغرى 22 والعظمى 34

درجات الحرارة فى رفح الصغرى 19 والعظمى 30

درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 21 والعظمى 37

درجات الحرارة فى نخل الصغرى 19 العظمى 38

درجات الحرارة فى سانت كاترين الصغرى 13 والعظمى 30

درجات الحرارة فى الطور الصغرى 23 والعظمى 36

درجات الحرارة فى طابا الصغرى 25 والعظمى 30

درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 27 والعظمى 40

درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 18والعظمى 26

درجات الحرارة فى العلمين الصغرى 19 والعظمى 26

درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 18 والعظمى 24

درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 18 والعظمى 25

درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 26 والعظمى 32

درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 27 والعظمى 39

درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 28 والعظمى 40

درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 26 والعظمى 37

درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 25 والعظمى 35

درجات الحرارة فى أبو رماد الصغرى 25 والعظمى 34

درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 26 والعظمى 32

درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 23 والعظمى 36

درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 22 والعظمى 36

درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 20 والعظمى 37

درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 20 والعظمى 38

درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 25 والعظمى 37

درجات الحرارة فى قنا الصغرى 21 والعظمى 39

درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 25 والعظمى 41

درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 26 والعظمى 42

درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 28 والعظمى 42

درجات الحرارة فى أبو سمبل الصغرى 27 والعظمى 41