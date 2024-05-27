حظك اليوم.. توقعات الابراج الثلاثاء 28-5-2024

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 27 مايو 2024 08:25 صباحاً - حظك اليوم برج الحمل الثلاثاء 28-5-2024
مهنياً: نظّم امورك ورتب اوضاعك بهدوء، كن واعياً لمواجهة اصحاب النفوذ والكلمة الفاصلة، وظف كل مواهبك لكن لا تتخطَّ الحدود ولا تتكلم في موضوعات لا تخصك
عاطفياً: احتمال زواج سعيد إذا قررت حسم الأمر مع شريك كريم يملك مكانة اجتماعية مهمة
صحياً: طاقة كبيرة وحيوية صاخبة تتمتع بها هذا اليوم فهنيئاً لك
حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 28-5-2024
مهنياً: تدافع عن مشاريعك بذكاء وتنجح في اقناع الآخرين بآرائك، توحي بالثقة لبعض القادرين والمسؤولين وتنتصر في النهاية، وتتفوق على المصاعب
عاطفياً: ترى الناس والأمور بمنظار جديد، وطبعك المرح وبشاشتك يبعدان العصبية عن الحوارات العاطفية
صحياً: على الرغم من أنك معروف بحبك للأطباء فإنك لن تكون بحاجة إليهم هذا اليوم
حظك اليوم برج الجوزاء الثلاثاء 28-5-2024
مهنياً: قد تطلع على معلومات خطيرة وتثور لبعض الأوضاع التعسفية أو الضاغطة أو الدكتاتورية، وربما تأسف لما يحصل في الطرف الآخر أو في وضع مالي يزعجك
عاطفياً: تكون على موعد مع الحب والغرام هذا اليوم على نحو لم تتوقعه إطلاقاً
صحياً: معظم الآلام التي تعانيها سببها نفسي بالدرجة الأولى
حظك اليوم برج السرطان الثلاثاء 28-5-2024
مهنياً: قد تحزن على أحد أفراد المهنة، وتأسف لوضع درامي يمرّ به، إلا أنّ هذا الظرف قد يجمع الجميع حول هدف واحد
عاطفياً: استقرار في العلاقة بالشريك الجديد، لكن الاستقرار النهائي بينكما يحتاج إلى وقت أكبر
صحياً: إذا مارست الرياضة بانتظام فلن تكون النتيجة إلا جيدة وكما تتوخاها
حظك اليوم برج الأسد الثلاثاء 28-5-2024
مهنياً: تأثيرات إيجابية وجيّدة على صعيد العمل، وهذا يترافق مع مطالبك المالية المحقة وقد تبلغ الهدف قريباً
عاطفياً: تتحسّن الأوضاع مع الشريك على الصعد كافة، ذلك بعد سوء التفاهم الذي ساد بينكما أخيراً
صحياً: تتمتع بالحيوية والنشاط، لكن هذا لا يعني أن ترهق نفسك بالأعمال، وخذ دائماً قسطاً من الراحة
حظك اليوم برج العذراء الثلاثاء 28-5-2024
مهنياً: كن متفائلاً بالأفضل واسعَ لتعزيز العلاقات، تقوم باتصالات ومفاوضات دقيقة ومعقدة على الأرجح، إلا أنك تتوصل معها إلى نتائج مشجعة جداً
عاطفياً: العلاقة الجديدة في خطر لأنها تحت ضغوط جمّة منك أنت ولن تسلم إلاّ إذا كان الحبيب في وضع جيّد وسليم فينجح في تدارك الوضع
صحياً: تستريح من ضغوط وتبدو راضياً عما يحصل
حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 28-5-2024
مهنياً: انفراجات مالية مفاجئة تدفعك إلى التبذير غير المبرّر، فحاول الانتباه إلى مصاريفك قبل فوات الأوان
عاطفياً: تضييق الهوة بينك وبين الشريك تلقى ارتياحاً عند الجميع وأصداء إيجابية على العلاقة بينكما
صحياً: ضغوط كبيرة ومن المستحسن طلب المساعدة والنأي عن المغامرة بالوضع الصحّي
حظك اليوم برج العقرب الثلاثاء 28-5-2024
مهنياً: تبحث عن مصادر ماليه جديدة تمول بها استثماراتك، وتوظف طاقتك الخلاقة بغية نجاح مشاريعك
عاطفياً: أجواء سعيدة للغاية تحيط بك وبالشريك من كل الجوانب، وهذا يفتح الطريق بينكما نحومستقبل أفضل
صحياً: لا توفر أي طريقة تساعدك للتخلص من القلق والاضطراب اللذين يلازمانك اليوم
حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 28-5-2024
مهنياً: تكون تحركاتك ناجحة وموفقة، أوراق ضائعة تستعيدها
عاطفياً: عليك ان تتخذ قراراً حاسماً بشأن علاقتك بمن تحب قبل تفاقم الأمور نحو الأسوأ
صحياً: حان الوقت لاتخاذ القرار المناسب للتخلص من الإحساس بالضعف والانهيار
حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 28-5-2024
مهنياً: تمر بتناقضات لا تجد لها تفسيرًا، وتتأرجح بين المشاعر السارّة والمخاوف المقلقة
عاطفياً: تعرف لحظات حلوة وتكثر المواعيد والعواطف الجيّاشة، أنت تتمتّع برحابة صدر تساعدك على تقوية الروابط
صحياً: تعيش تجربة لا معنى لها ولا جدوى سوى لإثارة غضبك
حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 28-5-2024
مهنياً: الانفتاح على الآخرين يساعدك على حلّ المشكلات معهم مهما بلغت صعوبتها، فتسجيل نقاطاً في مصلحتك
عاطفياً: انتقاداتك المتواصلة للشريك ستعطي نتائج عكسية، وفي فترة لن تكون طويلة
صحياً: تجنب قدر الإمكان الشراهة التي تتسبب بالسمنة، فيصعب عليك التخلص منها سريعاً
حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 28-5-2024
مهنياً: تنجز اليوم الكثير من الأمور التي كانت مؤجلة وتواجه مشكلة كبيرة في العمل وتحاول أن تجد لها حلولاً منطقية
عاطفياً: كن جدياً في علاقتك بالحبيب فهو ينزعج من تسلطك الزائد عليه وغير أسلوبك معه
صحياً: تجنب زيارة الطبيب بممارسة الرياضة والتمارين البدنية الصحية