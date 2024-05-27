نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة الطقس اليوم في مصر: ارتفاع درجات الحرارة يستمر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الاثنين 27 مايو 2024، مشيرةً إلى استمرار ارتفاع درجات الحرارة على كافة أنحاء البلاد.

وأوضحت الهيئة أن الأجواء الحارة عادت لتضرب البلاد من جديد.

طقس اليوم

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم طقس حار نهارًا على أغلب الأنحاء، ومائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، وشديد الحرارة على جنوب البلاد. سيكون الطقس معتدلًا ليلًا على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، ومائلًا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

نشاط الرياح وفرص الأمطار

أضافت الهيئة في بيانها أن هناك نشاطًا للرياح على السواحل الشمالية الشرقية، كما تنشط أحيانًا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

كما أشارت إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

انخفاض درجات الحرارة المتوقع

كشفت الأرصاد عن موعد انخفاض درجات الحرارة، حيث من المتوقع أن يبدأ انخفاض تدريجي في درجات الحرارة اعتبارًا من غد الثلاثاء 28 مايو. سيتراوح هذا الانخفاض بين 3 و5 درجات على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

- **القاهرة**: 35 نهارًا، 22 ليلًا

- **العاصمة الإدارية**: 36 نهارًا، 21 ليلًا

- **6 أكتوبر**: 36 نهارًا، 21 ليلًا

- **بنها**: 35 نهارًا، 21 ليلًا

- **دمنهور**: 35 نهارًا، 22 ليلًا

- **وادي النطرون**: 35 نهارًا، 21 ليلًا

- **كفر الشيخ**: 33 نهارًا، 21 ليلًا

- **المنصورة**: 34 نهارًا، 22 ليلًا

- **الزقازيق**: 36 نهارًا، 22 ليلًا

- **شبين الكوم**: 36 نهارًا، 22 ليلًا

- **طنطا**: 34 نهارًا، 22 ليلًا

- **دمياط**: 29 نهارًا، 23 ليلًا

- **بورسعيد**: 28 نهارًا، 22 ليلًا

- **الإسماعيلية**: 37 نهارًا، 20 ليلًا