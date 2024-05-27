سويلم يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين مركز التدريب الإقليمى وجامعة بنها للتعاون...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 27 مايو 2024 09:31 صباحاً - الدكتور سويلم :تشجيع التعاون بين مؤسسات الدولة لخدمة العملية التعليمية و رفع قدرات العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والجامعات بما ينعكس على خدمة المواطنين والبحث العلمى فى مجال المياه

- مذكرة التفاهم تهدف لإثراء الجانب التدريبى والتطبيقى للعاملين بالوزارة وطلاب ومنتسبى الجامعة في مجال إدارة المياه

- تقديم دورات تدريبية مختلفة وتفعيل برامج تدريبية وأكاديمية مشتركة بالاستفادة من الإمكانات المتخصصة بالمركز والجامعة

شهد السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى توقيع مذكرة تفاهم بين مركز التدريب الإقليمى للموارد المائية والرى وجامعة بنها للتعاون المشترك بين الجانبين فى مجال التدريب وبناء القدرات ، وقد قام بتوقيع مذكرة التفاهم كلا من السيدة الأستاذة الدكتورة/ سلوى أبو العلا رئيس مركز التدريب الإقليمى للموارد المائية والرى والسيد الأستاذ الدكتور/ ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها .

وصرح الدكتور سويلم أن توقيع هذه المذكرة يأتى في إطار العمل على تشجيع التعاون بين مؤسسات الدولة المختلفة لخدمة العملية التعليمية وتنمية و رفع قدرات العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والجامعات بما ينعكس بشكل إيجابى على خدمة المواطنين وخدمة البحث العلمى فى مجال المياه .

وأضاف سيادته أن مذكرة التفاهم تهدف لإثراء الجانب التدريبى والتطبيقى لكل من العاملين بوزارة الموارد المائية والرى وطلاب ومنتسبى جامعة بنها في مجال إدارة المياه من خلال تقديم دورات تدريبية مختلفة وتفعيل برامج تدريبية وأكاديمية مشتركة بين الجانبين بالاستفادة من الإمكانات التدريبية المتخصصة بكل من المركز وجامعة بنها .

وتتضمن مذكرة التفاهم الاستفادة من خبرات وإمكانيات مركز التدريب الإقليمى للموارد المائية والري لخدمة طلاب ومنتسبى جامعة بنها من خلال تقديم التدريب التطبيقى والتدريب الصيفى للطلاب في فروع المركز على مستوى الجمهورية ، وتنظيم زيارات طلابية للمشروعات القومية التي تنفذها وزارة الموارد المائية والرى ، ومشاركة طلاب ومنتسبى الجامعة في المؤتمرات وورش العمل والأنشطة والفعاليات التي ينظمها المركز ، وإعداد دبلومات مهنية واكاديمية مشتركة بين الطرفين في المجالات التي تخص وزارة الموارد المائية والرى .

كما تتضمن المذكرة الإستفادة من خبرات جامعة بنها فى خدمة العاملين بوزارة الموارد المائية والري من خلال تقديم الاستشارات الفنية والتخصصية فى مختلف المجالات ، والمساهمة في تدريس بعض الدورات التدريبية المنعقدة بمركز التدريب الإقليمى ، وإتاحة بعض البرامج المهنية والأكاديمية والدورات التدريبية والأنشطة العلمية والثقافية التى تقدمها جامعة بنها للعاملين بالوزارة ، ومشاركة العاملين بالوزارة في المؤتمرات وورش العمل والندوات والقوافل المتخصصة "الطبية - الزراعية - البيطرية" التي تنظمها الجامعة .

الجدير بالذكر أن مركز التدريب الإقليمى للموارد المائية والرى يمثل الذراع التدريبى لوزارة الموارد المائية والرى ، ويعد جهة معتمدة لدى منظمة اليونسكو من الفئة الثانية كأحد المراكز المتميزة فى تطبيق كافة معايير الجودة العالمية فى خطط التدريب والمواد العلمية المقدمة ، وهو أيضا مركز معتمد كجهة تدريب قومية لدى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ، وقد تم إنشاء المقر الرئيسى للمركز بمدينة السادس من أكتوبر على مساحة ٤٢ ألف متر مربع ويتبعه ٧ فروع تغطى محافظات الجمهورية ، ويتمتع المركز بإمكانيات تدريبية متميزة حيث يتم تدريب حوالى (٦٠٠٠) متدرب مصرى و (٢٠٠) من المتدربين العرب والأفارقة سنوياً ، كما يوفر المركز دورات تدريبية عن بعد من خلال المنصة التعليمية "مودل" ، كما يتمتع المركز بإمكانيات لوجستية متميزة ، عبارة عن مطعم وفندق يضم (١٧٨ غرفة و ١٠ أجنحة فندقية ، وحمام سباحة ، و ٢ ملعب وصالة ألعاب رياضية) .