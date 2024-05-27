الأرصاد الجوية : طقس حار بأغلب الأنحاء نهارا ونشاط رياح والعظمى بالقاهرة 35 درجة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 27 مايو 2024 09:32 صباحاً - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الإثنين، ارتفاع فى درجات الحرارة ليسود طقس حار نهارا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، شديد الحرارة على جنوب البلاد، معتدل ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .

ومن المتوقع اليوم أن يشهد نشاط على أغلب الأنحاء، وفرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة بالسواحل الشمالية الغربية.

أما عن درجات الحرارة اليوم الإثنين : القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 22، والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 18، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 18، وسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 21، وقنا العظمى 39 درجة والصغرى 25، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 26.



