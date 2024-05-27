نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جامعة أسوان تستعد لاستلام 50 فدانا في مدينة أسوان الجديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في تطور هام لمنظومة التعليم العالي في محافظة أسوان، صرح للفجر "أحمد ياسين "مدير العلاقات العامة والإعلام بجامعة أسوان، أن الجامعة الأهلية ستستلم يوم الثلاثاء القادم مساحة 50 فدان في مدينة أسوان الجديدة.

هذه الأرض ستكون موقع إنشاء جامعة أسوان الأهلية، والتي ستمثل إضافة مهمة لخيارات التعليم الجامعي المتاحة للطلاب في المنطقة.

وأوضح ياسين أن هذه الخطوة ستساهم في تلبية الطلب المتزايد على التعليم العالي في محافظة أسوان، وتوفير المزيد من الفرص التعليمية للشباب.

ومن المتوقع أن تبدأ الجامعة الأهلية الجديدة عملها خلال الفترة المقبلة، بعد استكمال الإجراءات اللازمة لإنشائها وتجهيزها.

وسيكون للجامعة الأهلية في أسوان دور بارز في تطوير منظومة التعليم العالي في المحافظة، والمساهمة في تلبية احتياجات سوق العمل من الكفاءات المؤهلة.