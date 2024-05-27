نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل:- توقعات بزيادة أسعار الأدوية قريبًا ومخاوف من نقص الدواء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الدكتور حاتم البدوي، أمين عام شعبة الصيدليات، أنه من المتوقع زيادة أسعار الأدوية خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى إعلان هيئة الدواء رسميًا عن هذه الزيادة، قال البدوي: "الزيادة هتحصل هتحصل."

أزمة توفير الأدوية وخسائر الصيدليات

في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية» على قناة «إم بي سي مصر»، أوضح البدوي أن هناك أزمة في توفير الأدوية وأن الصيدليات تعاني من خسائر كبيرة.

وأشار إلى أن الصيدليات تتحمل هذه الخسائر منذ سبع سنوات للبقاء في السوق.

تآكل رأس المال ونقص الأدوية

أوضح البدوي أن نسبة تآكل رأس المال لدى الصيدليات وصلت إلى 69%، وأن هناك نقصًا في العديد من الأدوية داخل الصيدليات.

وأضاف أن بعض الأدوية تحقق هامش ربح يصل إلى صفر بالمئة، مما يسبب مشكلة كبيرة لأي صيدلية.

تأتي هذه التصريحات في ظل مخاوف متزايدة من تفاقم أزمة الأدوية وارتفاع تكلفتها، مما يضع المزيد من الضغط على الصيدليات والمستهلكين على حد سواء.