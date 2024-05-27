نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد حجز تذاكر القطارات للوجه القبلي بمناسبة عيد الأضحى 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن بدء حجز تذاكر القطارات للمسافرين إلى الوجه القبلي بمناسبة قرب عيد الأضحى المبارك.

وأوضحت الهيئة أن الحجز سيبدأ من اليوم الاثنين 27 مايو 2024، من الساعة 8 صباحًا.

مواعيد حجز تذاكر قطارات عيد الأضحى 2024

| تاريخ الحجز | تاريخ السفر |

|---------------|----------------|

| 27 مايو 2024 | 10 يونيو 2024 |

| 28 مايو 2024 | 11 يونيو 2024 |

| 29 مايو 2024 | 12 يونيو 2024 |

| 30 مايو 2024 | 13 يونيو 2024 |

| 31 مايو 2024 | 14 يونيو 2024 |

| 1 يونيو 2024 | 15 يونيو 2024 |

| 2 يونيو 2024 | 16 يونيو 2024 |

تأتي هذه الإجراءات لضمان تنظيم وتنفيذ حركة السفر بالقطارات، وتسهيل وصول المسافرين إلى وجهاتهم خلال فترة عيد الأضحى المبارك.