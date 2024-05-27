وزير الكهرباء يكشف موعد انتهاء تخفيف الأحمال وانقطاع الكهرباء في مصر

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أحمد جودة - القاهرة - كشف الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، عن الموعد المتوقع لانتهاء تخفيف الأحمال وانقطاع الكهرباء في مصر.

وأشار الوزير خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي في برنامج «في المساء مع قصواء» على قناة «سي بي سي»، إلى أن الدولة تبذل جهدًا كبيرًا لمنع تخفيف الأحمال، لكنه أكد أن خطة تخفيف الأحمال ستستمر حتى نهاية العام الجاري.

وأوضح شاكر أن هناك تعاونًا مستمرًا بين وزارة الكهرباء ووزارة البترول لضمان انتهاء خطة تخفيف الأحمال، وتحقيق استقرار في توفير الطاقة الكهربائية للمواطنين.