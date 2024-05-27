نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شُعبة الإعلام في كلية البنات جامعة عين شمس تناقش مشروعات تخرج "الصحافة والإذاعة والتليفزيون" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ناقشت شُعبة الإعلام في كلية البنات جامعة عين شمس، مشروعات تخرج "الصحافة، والإذاعة، والتليفزيون"، وذلك تحت رعاية الأستاذة الدكتورة أميرة يوسف عميد الكلية، والأستاذة الدكتورة أسماء زعزع وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، يوم الخميس الموافق 23 مايو في مسرح الكلية.

جاء ذلك وسط حضور كوكبة من الإعلاميين والخبراء في المجال الصحفي والإذاعي والتليفزيوني، وبحضور الأستاذة الدكتورة دينا مفيد رئيس قسم الاجتماع وعدد كبير من أساتذة القسم.

وبدأت المناقشة في العاشرة صباحًا بكلمة الأستاذة الدكتورة عالية عبدالعال المشرف العام على المشروعات، تلاها عرض فيديو تعريفي لأعضاء لجنة التحكيم في المشروعات الثلاثة، ثم عرض فيديو بتقنية الذكاء الاصطناعي للأستاذة الدكتورة فاطمة القليني رحمها الله، مؤسس ورئيس شُعبة الإعلام السابق، إهداء من مشروع تخرج الصحافة.

وقد أشتد السادة المحكمين بالمشاريع والموضوعات التي تناولتها والجهود المبذوله فيها.

كما أشادوا بدور الأستاذة الدكتورة عاليج عبدالعال المشرف العام على المشاريع وفريق العمل.

والجدير بالذكر أن مشاريع شعبة الإعلام هذا العام مهداه إلى روح الأستاذة الدكتورة فاطمة القليني رحمه الله عليها.

وتلا ذلك تقييم مشاريع تليفزيون وجاءت كالتالي:

1- فيلم العتمه تدور فكرته حول تأثير الإنترنت السلبي في حياتنا بشكل خاص على العلاقات الإنسانية والأسرية واشادت لجنة التحكيم بصناعة وانتاج الفيلم، من حيث الكادرات والزوايا والمونتاج وتسلسل الأحداث.

2- فيلم عين تدور أحداثه عن فتاة تحب التصوير بالكاميرا ومن خلال ذلك شاهدت تفاصيل حياة الناس، واكتشفت أن الإنسان لا بد أن يركز على تحقيق احلامه ولا يهتم بحياة الآخرين ونال خذا الفيلم إعجاب لجنة التحكيم من حيث الفكرة والمونتاج والتصوير برغم صعوبته.

3- حملة خلاويص تهدف إلى توعية البنات لمواجهة ظاهرة التحرش وكيفية التعامل معها،مع التركيز على مشكلة إهمال الآباء والأمهات لأولادهموحازت هذه الحملة على إعجاب لجنة التحكيم وسيتم عرضها على القنوات التلفزيونية لنشر رسالتها على نطاق أوسع.

وتكونت لجنة الحكم من كل من:

1- أمير رمسيس، مخرج وكاتب والمدير السابق لمهرجان الجونة.

2- الفنان عمرو رمزي.

3- وسام رجب سعيد، مدير العلاقات العامة بمؤسسة ساويرس للتنمية المجتمعية.

4- هبة حمزة:"، مذيعة نشرات وتعليقات إخبارية بالهيئة الوطنية للإعلام.

5- سارة الشناوي، مذيعة أخبار ومقدمة برامج في قناة النيل الإخبارية.

6- عالية زمزم، المخرجة بقنوات النيل المتخصصة.

7- سالي سعد، مدير الاتصال المؤسسي بمجلس الشباب المصري ومدرس علاقات عامة ومدرب دولي ومحلي معتمد ومستشار التدريب (EPRA).

وذلك تحت إشراف:

إشراف عام ا. د عالية عبدالعال.

إشراف فني المخرج سامح الشوادي.

إشراف:

الدكتورة إلهام عاشور ريشة.

الدكتورة رشا سيد سعيد.

م. م يوستينا منصور.

م. م إسلام حكيم.

م. م لبنى علي.

م. ماريان ماجد.

ثم مناقشة مشاريع الإذاعة، وتكونت لجنة الحكم من:

1- الأستاذ ماهر عبد العزيز، الإذاعي القدير ورئيس شبكة راديو النيل سابقًا.

2- الأستاذة يثرب فاروق، كبير مذيعي شبكة الشباب والرياضة.

3- الأستاذ هاني فؤاد، مخرج الدراما بشبكة صوت العرب بقطاع الإذاعة بالهيئة الوطنية للإعلام.

4- الأستاذة الدكتورة ميرال صبري طه، أستاذ علوم الاتصال بالجامعة الأمريكية.

5- أستاذ دكتور محمود فوزي رشاد، أستاذ مساعد العلاقات العامة والإعلان- بكلية الإعلام جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

6- الأستاذ الدكتور مصطفى عويس، أستاذ علم النفس التربوي والتحليل النفسي بجامعة ستانفورد بالولايات المتحدة الأمريكية.

وجاءت مشاريع اذاعه كالتالي:

1- أهازيج تناول الأغنية الشعبية للمقاومة الفلسطينية على مر الإنتفاضات الأربع التى مر بها الشعب الفلسطيني من الماضي حتى الآن "طوفان الاقصي".

2- المسافة صفر الذى وثق معاناة الطفولة العربية وسط الحروب والنزعات في كل من: (سوريا-اليمن-السودان وفلسطين).

3- معدنه دهب وتدور فكرته حول قوة وقيمة الجنية المصرى قديما وتأثرة بالأزمات الإقتصادية العالمية وصولا إلى الآن ومعاناة الشعب المصري من غلاء الأسعار والتأثيرات النفسية لهذه الأزمة.

4- كل الدنيا يتناول الهوية المصرية بعيون الوافدين العرب من مختلف الأعمار والجنسيات في كل من: (سوريا، اليمن، السودان، العراق، إندونيسيا، ليبيا).

الإشراف على مشاريع إذاعة:

1- الأستاذة الدكتورة عالية عبدالعال مشرف عام ِ

2- المذيع امحمد حسان المشرف الفني.

3- م. د/ إيمان صابر شاهين الأستاذ المساعد بكلية البنات جامعة عين شمس.

4- الدكتورة نجلاء محمد حسنين المدرس بكلية البنات جامعة عين شمس.

5- الدكتورة شيماء حامد المدرس بكلية البنات جامعة عين شمس.

6- الدكتورة أسماء البدري المدرس بكلية البنات جامعة عين شمس.

7- م. م آية عاطف المدرس المساعد بكلية البنات جامعة عين شمس.

8- م. م/ سارة عبد الستار المدرس المساعد بكلية البنات جامعة عين شمس.

9- م/ أمل أشرف المعيد بكلية البنات جامعة عين شمس.

ثم تم مناقشة مشاريع الصحافة، وقد ضمت لجنة تحكيم المشروعات الصحفية كوكبة من الصحفيين هم:

1- أ/ أيمن بدره، رئيس تحرير أخبار الرياضة بمؤسسة أخبار اليوم.

2- أ/ مصطفى الدمرداش، نائب رئيس تحرير مجلة لغة العصر.

3- الدكتور حسام الضمراني، رئيس القسم الثقافي بجريدة الدستور، وعضو لجنة الإعلام بالمجلس الأعلى للثقافة.

4- أ/ شيماء مصطفى، رئيس قسم التحقيقات بموقع الأخبار المسائي.

5- أ/ آية حمروشي محررة صحفية بجريدة دوت الخليج، وعضو بالاتحاد الرياضي للجامعات.

6- الامان محمد محمد أحمد، رئيس قطاع الميتافيرس والذكاء الاصطناعي في المؤسسة المصرية لتبسيط العلوم " Egyptian Geographic ".

7- أ/ منار أشرف إبراهيم: صحفية بجريدة دوت الخليج.

كما جاء مشروع التخرج الصحفي جامعًا بين الشكل الورقي متمثلًا في (مجلة بنات الغد عدد خاص إهداء الأستاذة الدكتورة فاطمة القليني بعنوان فاطمة القلينى رحلة عمل وعطاء لا ينضب)، والشكل الرقمي من خلال موقع إلكتروني باسم الطوفان، وصفحة فيس بوك وتيك توك، وقناة على اليوتيوب حملوا الاسم ذاته https://www.banat-ain-shams.com.

ويتكون الموقع من سبعة تبويبات متنوعة (تبويب "ماذا لو ؟"، ذاكرة، بصمة، خط أحمر، كلمات مؤثرة، أفق، وأخيرًا تبويب صحافة الـ AI) إلى جانب باب الأخبار الذي تضمن تغطية أهم أخبار وفاعليات كلية البنات.

وقد أشادت اللجنة بمشروع التخرج الصحفي هذا العام نظرًا لقدرته على الجمع بين الشكل الورقي التقليدي، والشكل الرقمي، إلى جانب استخدام أدوات وتقنيات حديثة كتقنيات الذكاء الاصطناعي مثل: (فيديو الدكتورة فاطمة القليني، وفيديو للصحفية شيرين أبو عقلة، والصحفي وائل دحدوح، إلى جانب فيديوهين للإمام أحمد الطيب، والبابا شنودة والبابا تواضروس في تعليق منهم على ما يحدث في الأراضي الفلسطينية، إلى جانب إجراء حوار مع Chat GPT حول حرية الإعلام)، إلى جانب الاستفادة من مواقع السوشيال ميديا في انشاء صفحات مختلفة لتخاطب فئات متنوعة من الجمهور، كما أشادت اللجنة باختيار الموضوعات من خلال الفترة الزمنية التي يمر بها العالم العربي وتركيز الطالبات على قضايا الشعب الفلسطيني، إلى جانب التركيز على القضايا التي تهم المجتمع والتي يمكن أن تساعد على بنائه وتقدمه.

وقد جاءت المشروعات الصحفية تحت إشراف:

الدكتور عادل اللقاني رئيس التحرير السابق لمجلة لغة العصر جريدة الأهرام.

كما أشرف على التحرير:

1- الدكتورة فاطمة شهاب الدين عبدالعال، المدرس بكلية البنات جامعة عين شمس.

2- الدكتورة راندا محمد مصطفى عبدالجليل المدرس بكلية البنات جامعة عين شمس.

3- م.م/ ميار حسين سليمان عبدالخالق المدرس المساعد بكلية البنات جامعة عين شمس.

4- م.م /إسراء عاطف عبدالحميد حسنين المدرس المساعد بكلية البنات جامعة عين شمس.

5- م/ حسناء عاطف صلاح الدين حسان المعيد بكلية البنات جامعة عين شمس.

6- م/ مي محمد فتحي الشويخ المعيد بكلية البنات جامعة عين شمس.

7- م/ منة الله أحمد مرسي عبد اللطيف المعيد بكلية البنات جامعة عين شمس.

8- م/ جهاد محمد احمد محمد المعيد بكلية البنات جامعة عين شمس.

وأشرف على تحرير مجلة بنات الغد الورقية رئيس مجلس الادارة ا.د/ أميرة يوسف،رئيس التحرير ا.د عالية عبد العال،مديرا التحرير د/ليديا صفوت مدرس الإعلام في الشعبة، د/عادل اللقانى،الإخراج الصحفى د/مروة صالح خبير المونتاج والجرافيك.

وتمثّلت هيئة التحرير من نفس فريق عمل الموقع الرقمي، ومن أساتذة قسم الاجتماع الذين حرصوا على حضور المناقشة الأستاذة الدكتورة اعتماد علام، والأستاذة الدكتورة فاتن الحناوي، والأستاذة الدكتورة عالية حبيب، والأستاذة الدكتورة هناء المرصفي، ومجموعة من أعضاء هيئة التدريس بالقسم والهيئة المعاونة.

وفى ختام اليوم كرّمت الأستاذة الدكتورة عالية عبدالعال، والأستاذة الدكتورة دينا مفيد رئيس القسم، المحكمين والمشرفيين على المشاريع.

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