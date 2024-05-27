عطلة عيد الأضحى للقطاع الحكومي في مصر: مواعيد وتفاصيل

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أحمد جودة - القاهرة - ينتظر العاملون في القطاع الحكومي في مصر عطلة عيد الأضحى بفارغ الصبر، لقضاء وقت ممتع مع عائلاتهم والاسترخاء.

يُعد عيد الأضحى الثاني للمسلمين ويُحتفل به في يوم 10 من شهر ذي الحجة.

مواعيد عطلة عيد الأضحى 2024

طبقًا لقانون العمل المصري، تبدأ عطلة عيد الأضحى للقطاع الحكومي من يوم وقفة عرفة وتستمر حتى خمسة أيام، وهذا بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء.

تفاصيل العطلة تعتمد على رؤية هلال شهر ذي الحجة من قبل لجنة شرعية متخصصة.

جدول عطلة عيد الأضحى المبارك 2024:

1. الجمعة 14 يونيو 2024: عطلة أسبوعية.

2. السبت 15 يونيو 2024: عطلة يوم عرفة، ترحل للخميس.

3. الأحد 16 يونيو 2024: أول أيام عيد الأضحى المبارك.

4. الاثنين 17 يونيو 2024: ثاني أيام عيد الأضحى المبارك.

5. الثلاثاء 18 يونيو 2024: ثالث أيام عيد الأضحى المبارك.

6. الأربعاء 19 يونيو 2024: رابع أيام عيد الأضحى المبارك.

7. الخميس 20 يونيو 2024: عطلة بديلة ليوم عرفة.

8. الجمعة 21 يونيو 2024: عطلة أسبوعية.

9. السبت 22 يونيو 2024: عطلة أسبوعية.

بهذا الشكل، يتمكن العاملون في القطاع الحكومي من الاستمتاع بفترة عطلة طويلة تمتد لتسعة أيام خلال عيد الأضحى المبارك لعام 2024، مما يسمح لهم بالراحة والاستجمام بشكل مثالي مع أسرهم.