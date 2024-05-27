نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف مرتب يونيو 2024 في مصر: تفاصيل وتوقيت الصرف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يشهد الوقت الحالي اهتمامًا كبيرًا من قبل المواطنين المصريين حول موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2024، وذلك بعد الإعلان عن تقديم موعد صرف المرتبات للشهر الحالي مايو.

وقد أعلنت وزارة المالية في مصر عن ضرورة تبكير موعد صرف المرتبات تزامنًا مع إغلاق السنة المالية لعام 2023-2024 واقتراب عيد الأضحى المبارك.

موعد صرف مرتب يونيو 2024

وفقًا لما تم نشره من قبل وزارة المالية، فإن موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2024 سيكون في الفترة من يوم 9 حتى يوم 13 يونيو 2024.

يتم ذلك بمراعاة الإجازات والعطلات الرسمية، حيث يستفيد جميع العاملين في القطاع الحكومي من هذه الترتيبات لضمان استلام مرتباتهم في الموعد المحدد.

جدول الحد الأدنى للأجور الجديد 2024

بالإضافة إلى ذلك، فقد تم تطبيق جدول الحد الأدنى للأجور الجديد لعام 2024، وفقًا لما يلي:

- راتب الدرجة السادسة: نحو 6000 جنيه.

- راتب الدرجة الخامسة: نحو 6500 جنيه.

- راتب الدرجة الرابعة: نحو 7000 جنيه.

- راتب الدرجة الثالثة: نحو 7500 جنيه.

- راتب الدرجة الثانية: نحو 8000 جنيه.

- راتب الدرجة الأولى أو ما يعادلها: نحو 8200 جنيه.

- راتب درجة المدير العام أو ما يعادلها: نحو 9200 جنيه.

- راتب الدرجة العالية أو ما يعادلها: نحو 10200 جنيه.

- راتب الدرجة الوظيفية الممتازة أو ما يعادلها: نحو 12200 جنيه.

بهذا الشكل، يمكن للموظفين والعاملين في القطاع الحكومي في جمهورية مصر العربية التخطيط بشكل دقيق لنفقاتهم ومتطلباتهم المالية خلال شهر يونيو 2024، وذلك بفضل الترتيبات المحددة من قبل الوزارة لصرف المرتبات.