رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية يوقع بروتوكول تعاون مع رئيس جامعة طنطا

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 27 مايو 2024 11:29 صباحاً - الدكتور احمد طه: الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوجه بالتعاون مع المستشفيات الجامعية كشريك أساسي لنجاح منظومة التأمين الصحي الشامل.

وفد هيئة الاعتماد والرقابة الصحية يقوم بجولة داخل مستشفيات جامعة طنطا ويشيد بمستوي التجهيزات الطبية لمستشفى الجراحات الجديدة ، وحماس اعضاء الفرق الطبية لتطبيق معايير الجودة تمهيداً للحصول علي الاعتماد

الدكتور احمد طه: مستعدون للتعاون الوثيق لتأهيل مستشفيات جامعة طنطا تمهيدا لخدمة أهالي الدلتا بمنظومة التأمين الصحي الشامل.

في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتعاون مع المستشفيات الجامعية كشريك أساسي لخدمة منتفعي التأمين الصحي الشامل، وقعت اليوم الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية برئاسة الدكتور أحمد طه، بروتوكول تعاون مشترك مع جامعة طنطا برئاسة الدكتور محمود ذكى لمنح شهادة "جهار- ايجيكاب"، وذلك بمقر الجامعة بطنطا.

وأكد الدكتور أحمد طه خلال افتتاحه لبرنامج تدريبي تنظمه الهيئة بالجامعة أن "جهار ايجيكاب" هو أول "شهادة دبلوم مهني" معتمد من المجلس الصحي المصري لتخريج متخصصين في تأهيل المنشآت الصحية للاعتماد وفق برنامج ومنهج علمي وعملي أعدّته الهيئة ويتضمن المعايير التي أصدرتها لاعتماد المستشفيات ومراكز ووحدات الرعاية الأساسية.

وفي ذات السياق، أشاد طه بالدور المحوري الذي تلعبه جامعة طنطا، خامس جامعة تم انشائها في مصر، في خدمة أهالي الدلتا مشيرا إلى أن خطة الهيئة في تأهيل المنشآت الصحية بمحافظة كفر الشيخ، التي يدخلها التأمين الصحي الشامل بالمرحلة الثانية، تعتمد بشكل أساسي على توفر الخدمات المتخصصة بمستشفيات جامعات طنطا وكفر الشيخ التي ينتظر ان تلعب دورا اساسيا في الإحالة اليها فيما يتعلق بخدمات الرعاية الصحية الثانوية والثالثية.

وأوضح د. أحمد طه، أن الشهادة التي سيمنحها البرنامج تستهدف تدريس 8 وحدات منهجية خاصة بمعايير المستشفيات في الجامعات التي تم توقيع البروتوكول معها إلى جانب 4 وحدات منهجية أخرى تقوم هيئة الاعتماد والرقابة الصحية بالتدريب عليها خاصة بمعايير اعتماد وحدات الرعاية الأولية، مما يفتح المجال أمام الخريج لتأهيل المنشآت الصحية الرئيسية التي تعتمد عليها منظومة التأمين الصحي الشامل في تقديم خدماتها للمنتفعين.

وأشار طه، إلى أن برنامج "جهار- ايجيكاب" يشترط كذلك لمنح الشهادة للمتخصص أن يقدم مشروع تخرج لتحسين الجودة لإحدى وحدات الرعاية الأولية غير المعتمدة بعد عمل دراسة لتحليل الفجوة عن تطبيق معايير الجودة.

ومن جانبه، أشاد الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا بالدور الهام والفعال الذي تقوم به الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية في دعم المنشآت الصحية وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين لتحقيق المشاركة الفعالة لمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي في خدمة المجتمع والتي تمثل مبدأ رئيسي في الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، مؤكدا أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم التدريب والتعليم المهني لتلبية احتياجات سوق العمل من النواحي المعرفية والمهارية، مشيدا بتوقيع البروتوكول لتعزيز قدرات الاطقم الطبية بالمستشفيات الجامعية.

وأوضح رئيس الجامعة أن جامعة طنطا تضم 13 مستشفى جامعة بسعة 3097 سرير، من بينها مستشفى الجراحات بسعة 768 ومستشفى التعليمي العالمي بسعة 408 وجاري التشغيل التجريبي لمستشفى جراحات الكلى بسعة 180 واستطاعت مستشفيات جامعة طنطا خلال ال 3 سنوات الأخيرة تقديم خدماتها الطبية إلى ما يقرب من 4.5 مليون مواطن، وجارى انشاء مستشفى 900900 بالمحلة الكبرى، على ٣ مراحل بإجمالي مسطحات بنائية 13 ألف متر مربع بتكلفة تتجاوز المليار جنيه، بطاقة استيعابية ٦٠٠ سرير، و٣٠ غرفة عناية مركزة، ومستشفى الطوارئ بمساحة 1600 متر مربع، و8 غرف عمليات، و بطاقة استيعابية 200 سرير.

تم توقيع البروتوكول بحضور وفد من قيادات جامعة طنطا ضم الدكتور احمد غنيم، عميد كلية الطب، الدكتور محمد حنتيرة، وكيل كلية الطب للدراسات العليا والبحوث، الدكتور حسن التطاوي، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية كما شهد توقيع البروتوكول كل من د. وائل الدرندلي، د. السيد العقدة، د. ايمان الشحات، د. ولاء عبد اللطيف، أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والدكتور كريم عرفة، وكيل مجلس الدولة والمستشار القانوني للهيئة.

وخلال كلمته الافتتاحية لأول برنامج تدريبي للتعريف بمتطلبات الاعتماد المبدئي للمستشفيات بمحافظة الغربية ، أكد د. احمد طه أن التأمين الصحي الشامل هو المشروع الوطني الذي تتبناه الدولة لإصلاح النظام الصحي بما يتوافق مع احدث الاتجاهات لادارة تكنولوجيا النظم الصحية ليحصل المريض المصري على خدمات صحية ذات جودة.

يقام البرنامج التدريبي بمقر جامعة طنطا على مدار 3 ايام ويشارك به 240 متدرب من العاملين بمستشفيات جامعة طنطا، وهيئة التأمين الصحي ومديرية الصحة بمحافظة الغربية، ويتضمن التعريف بقواعد اتخاذ القرار وتقييم المنشآت للحصول على شهادة الاعتماد المبدئي للمستشفيات إلى جانب التعريف بمعايير السلامة الوطنية.

من جانبه، أعرب د. احمد غنيم عميد كلية الطب ورئيس مجلس ادارة المستشفيات الجامعية بجامعة طنطا، عن سعادته بالتعاون المشترك بين الجامعة والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، مشيرا إلى أن الفترة القادمة ستشهد المزيد من البرامج التدريبية لتأهيل العاملين بمختلف التخصصات الطبية لتطبيق معايير الجودة .

وفي نهاية الزيارة، قام وفد الهيئة بجولة ميدانية بمستشفى الجراحات الجديدة، بمرافقة عميد كلية الطب ولفيف من قيادات الجامعة حيث قاموا بتفقد أقسام الرعاية المركزة، والمناظير، والمعمل، والعمليات الجراحية، واشاد الوفد بحماس اعضاء الفرق الطبية لتطبيق معايير الجودة تمهيداً للحصول علي الاعتماد.