قرار جمهوري بشأن تشكيل المجلس القومي للطفولة والأمومة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 27 مايو 2024 11:29 صباحاً - أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا رقم 181 لسنة 2024 بشأن تشكيل المجلس القومي للطفولة والأمومة.
ويشكل المجلس القومي للطفولة والأمومة - لمدة أربع سنوات - من كل من :
- الدكتورة سحر فوزي جاد السنباطي (رئيسا)
- الدكتورة هيام كمال مصطفى نظيف (نائبا للرئيس)
- الدكتورة غادة فرج حافظ الدرى (عضوا).
- الدكتور / سامح عوض الله السيد إبراهيم (عضوا).
- الدكتور / كرم ملاك كامل شاروبيم (عضوا).
- السيد / عبد اللطيف صبحي محمد فريد حواش (عضوا).
- السيد / نور أسامة محمد صالح (عضوا).
- السيد / عمر خالد سعد محمد حجازي (عضوا)
- السيدة مي محمد حسني زين الدين محمود (عضوا).
- السيدة حنان جرجس شوقي إبراهيم (عضوا).
- السيدة / سارة عزيز نصيف حكيم مرجان (عضوا).
- السيدة / دينا سيد كامل عبد الوهاب (عضوا).
- السيدة ميراى مراد نسیم (عضوا).
نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.