قرار جمهوري بشأن تشكيل المجلس القومي للطفولة والأمومة

نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

ويشكل المجلس القومي للطفولة والأمومة - لمدة أربع سنوات - من كل من :

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام