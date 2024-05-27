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قرار جمهوري بشأن تشكيل المجلس القومي للطفولة والأمومة

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حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 27 مايو 2024 11:29 صباحاً - أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا رقم 181 لسنة 2024 بشأن تشكيل المجلس القومي للطفولة والأمومة.

ويشكل المجلس القومي للطفولة والأمومة - لمدة أربع سنوات - من كل من :

- الدكتورة سحر فوزي جاد السنباطي (رئيسا)

- الدكتورة هيام كمال مصطفى نظيف (نائبا للرئيس)

- الدكتورة غادة فرج حافظ الدرى (عضوا).

- الدكتور / سامح عوض الله السيد إبراهيم (عضوا).

- الدكتور / كرم ملاك كامل شاروبيم (عضوا).

- السيد / عبد اللطيف صبحي محمد فريد حواش (عضوا).

- السيد / نور أسامة محمد صالح (عضوا).

- السيد / عمر خالد سعد محمد حجازي (عضوا)

- السيدة مي محمد حسني زين الدين محمود (عضوا).

- السيدة حنان جرجس شوقي إبراهيم (عضوا).

- السيدة / سارة عزيز نصيف حكيم مرجان (عضوا).

- السيدة / دينا سيد كامل عبد الوهاب (عضوا).

- السيدة ميراى مراد نسیم (عضوا).

نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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