نتائج جهود الأجهزة الأمنية بالقاهرة لمكافحة جرائم السرقات

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 27 مايو 2024 11:30 صباحاً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقات.. فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

ضبط (عاطل ، له معلومات جنائية) لقيامه بسرقة سيارة إحدى المواطنات من مكان توقفها بدائرة قسم شرطة الشروق بأسلوب المفتاح المصطنع وإعترف بتكوينه تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات وبيعها كخردة بالإشتراك مع (شخصين) تم ضبطهما وبمواجهتهما أيدا ماجاء بأقوال المتهم المذكور.

ضبط (عاطل ، له معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة البساتين لقيامه بسرقة بعض المتعلقات الشخصية للمواطنين من داخل السيارات ، وبمواجهته أقر بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى السرقة من داخل السيارات " بأسلوب "كسر الزجاج" وتم بإرشادة ضبط المسروقات المستولى عليها" .

ضبط (عاطل ، له معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة الشروق لمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة المساكن بأسلوب التسلق والمغافلة وإعترف بإرتكابه عدد (4) وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب ، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميلته "سيئة النية" .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.