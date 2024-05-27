نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة الطقس اليوم في مصر: درجات الحرارة والظواهر الجوية المتوقعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الاثنين، مع توقعات درجات الحرارة والظواهر الجوية المختلفة على مختلف مناطق البلاد.

الظروف الجوية المتوقعة

خلال ساعات النهار، من المتوقع أن يسود طقس حار على معظم أنحاء مصر، مائلًا للحرارة على السواحل الغربية وشديد الحرارة في جنوب البلاد.

في الليل، يتوقع طقس معتدل على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، ومائلًا للحرارة على جنوب الصعيد، مع تساقط أمطار خفيفة على مناطق محددة من السواحل الشمالية الغربية بشكل متقطع، قد تمتد أحيانًا إلى القاهرة، مصحوبة بنشاط للرياح على فترات.

الظواهر الجوية السابقة

أمس، شهدت حالة الطقس تغيرات مفاجئة، حيث ارتفعت درجات الحرارة خلال النهار وتحولت الأجواء إلى شتوية ليلًا.

سجلت السواحل الشمالية الغربية تكاثرًا للسحب الخفيفة والمتوسطة، وسقوط أمطار امتدت إلى القاهرة الكبرى ومناطق متفرقة، مع انتشار رياح محملة بالأتربة التي أدت إلى تدهور مستوى الرؤية الأفقية غرب البلاد.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 27 مايو 2024:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 35 درجة مئوية، الصغرى 22 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 26 درجة مئوية، الصغرى 19 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 40 درجة مئوية، الصغرى 26 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 38 درجة مئوية، الصغرى 22 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 42 درجة مئوية، الصغرى 27 درجة مئوية.

تعكس هذه التوقعات الظروف الجوية المتنوعة التي تؤثر على مصر في اليوم الحالي، مع توجيه النصيحة للمواطنين باتباع التدابير اللازمة للتكيف مع هذه الأجواء المتقلبة.