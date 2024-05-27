وزارة الخارجية القطرية: قصف رفح يعطل جهود الوساطة ويعيق الوصول إلى اتفاق لوقف فوري ودائم لإطلاق النار

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 27 مايو 2024 12:32 مساءً - شددت وزارة الخارجية القطرية في بيان اليوم، على ضرورة التزام السلطات الإسرائيلية بقرار محكمة العدل الدولية الداعي لوقف الهجمات العسكرية على رفح، وفق وكالة الأنباء القطرية.

ودعت الخارجية القطرية المجتمع الدولي إلى تحرك عاجل للحيلولة دون ارتكاب جريمة إبادة جماعية، وتوفير الحماية التامة للمدنيين، ومنع قوات الاحتلال من تنفيذ مخططاتها الرامية لإجبارهم على النزوح القسري من المدينة التي أصبحت ملاذا أخيرا لمئات الآلاف من النازحين داخل قطاع غزة.