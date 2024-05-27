كشف ملابسات واقعة نشوب حريق لسيارة بالمنوفية وضبط مرتكبى الواقعة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 27 مايو 2024 12:32 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة السادات بمديرية أمن المنوفية بنشوب حريق بسيارة ملاكى (مُبلغ بسرقتها) أثناء توقفها بدائرة المركز، ونتج عن ذلك إحتراقها بالكامل .

بالفحص أمكن تحديد مرتكب الواقعة (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة المركز ) .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبرفقته (عاطل "له معلومات جنائية") وبحوزتهما (بندقية آلية - بندقية خرطوش - عدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة - 5 كيلو جرام لمخدر الحشيش – كمية لمخدر الهيروين) وبمواجهتهما إعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية لحماية نشاطهما الإجرامى وأقر المتهم الأول بإرتكابه واقعة إضرام النيران بالسيارة المشار إليها بقصد إخفاء معالمها عقب علمه بضبط مرتكبى واقعة سرقتها (لسابقة قيامه بشرائها منهم وعلمه بكونها مسروقة).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.