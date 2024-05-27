الداخلية تكشف ملابسات فيديو تجمع أشخاص للتشاجر بالجيزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 27 مايو 2024 12:32 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر أحد المواقع الإخبارية تضمن تجمع بعض الطلاب بدائرة قسم شرطة الجيزة إستعداداً للتشاجر وبحوزة أحدهم سلاح أبيض.

بالفحص أمكن تحديد وضبط طرفـى المشاجرة (طرف أول "عدد 6 طلاب وبحوزة أحدهم سلاح أبيض" – طرف ثان "عدد 3 عمال وطالبان وبحوزة أحدهم سلاح أبيض") بسبب حدوث مشادة كلامية سابقة بين إثنين من طرفى المشاجرة وقيامهما بالإستعانة بباقى الطرفين على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.