قرارات جمهورية جديدة.. تخصيص 41 فدانا لإقامة مشروعات عمرانية بدمياط الأبرز

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 27 مايو 2024 12:32 مساءً - أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا رقم 177 لسنة 2024 بتعديل الحدود الإدارية لمحافظة بورسعيد.

وتحتفظ الهيئة المصرية العامة للمساحة وإدارة المساحة العسكرية والمركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة بالخريطة وجدول إحداثيات الحدود الإدارية الجديدة لمحافظة بورسعيد، ونشر القرار في الجريدة الرسمية.كما أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرار رقم 173 لسنة 2024 بتخصيص مساحة (41) فدانا تقريبا تعادل 172147م ناحية رأس البر بمحافظة دمياط، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛ لاستخدامها في إقامة بعض المشروعات العمرانية، ونشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

كما أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارا رقم 175 لسنة 2024 بتخصيص قطع أراض من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة بورسعيد لصالح هيئة قناة السويس لاستخدامها في إقامة أنفاق 3 يوليو والمناطق الأمنية والمباني الملحقة بجسم النفق، ونشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.