نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحذيرات الأرصاد الجوية: ظاهرة مناخية تؤثر على عدة محافظات مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنبأت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بظاهرة مناخية مهمة ستؤثر على عدة مناطق في مصر خلال الأيام القادمة، مما يستدعي اتخاذ الاحتياطات اللازمة.

المناطق المتأثرة

الظاهرة الجوية من المتوقع أن تؤثر على:

- محافظات القاهرة الكبرى

- مدن القناة

- شمال الوجه البحري

- المحافظات المطلة على البحر المتوسط

- السواحل الشمالية الشرقية والغربية

- وسط سيناء

- محافظات شمال الصعيد

خصائص الظاهرة الجوية

وفقًا للتقرير الصادر عن الأرصاد الجوية:

- ستتميز الظاهرة بنشاط الرياح الغربية والشمالية الغربية والجنوبية الغربية أحيانًا.

- سرعة الرياح ستتراوح بين 28 إلى 40 كيلومترًا في الساعة، حسب المنطقة، مما يمكن أن يؤدي إلى تطاير الرمال والأتربة.

- قد تؤدي هذه الظروف إلى انخفاض الرؤية الأفقية أحيانًا على المدن ذات الطابع الصحراوي والطرق الزراعية والصحراوية والسريعة.

توصيات الأرصاد الجوية

ينصح السكان في المناطق المتأثرة بضرورة اتخاذ الحيطة والحذر، ومتابعة تعليمات السلامة المحلية في مثل هذه الظروف الجوية.