نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "تعليم النواب" تؤكد أهمية تعاون الوزارت في تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشادت جيهان بيومي، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، بتوقيع اتفاقية تعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ممثلة فى مركز الابتكار التطبيقى، وشركة استرازينيكا مصر للصناعات الدوائية، بشأن التشارك فى مشاريع بحثية تطبيقية باستخدام الذكاء الاصطناعى، والتقنيات الناشئة لتطوير حلول رقمية مبتكرة لمعالجة التحديات الرئيسية فى مجال الرعاية الصحية.



وشددت عضو لجنة التعليم، خلال تصريحات صحفية، على أهمية التنسيق والتعاون بين الوزارات المختلفة فيما يتعلق ببرامج وتطبيقات التواصل الاجتماعي، مشيدًا بتعاون وزارة الصحة مع شركة G42 الإماراتية للرعاية الصحية؛ للارتقاء بالقطاع الصحي بمصر، من خلال تقديم خدمات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة في هذا المجال.



وأوضحت أن هذه الخطوة ستسهم في تفعيل الذكاء الاصطناعي في المجال الصحي، وخاصة أن G42 شركة عالمية ولها شراكات هامة مع عمالقة التكنولوجيا العالميين مثل مايكروسوفت.



كما أكدت على اهمية السعى قدما لدخول مصر سوق الرقائق الإلكترونية، مثل دولة الإمارات، في ظل تعاونها الإيجابي مع الولايات المتحدة الأمريكية عبر شركات مايكروسوفت وG42 لنقل الرقائق وأدوات متطورة.