وزير التعليم العالي يلتقي نظيره الفلسطيني لبحث سُبل التعاون المُشترك

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 27 مايو 2024 01:28 مساءً - التقى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم الإثنين، بالدكتور أمجد برهم وزير التربية والتعليم العالي الفلسطيني، والسفير دياب اللوح سفير دولة فلسطين بجمهورية مصر العربية، والوفد المرافق لهما، بحضور الدكتور شريف صالح رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات؛ لبحث سُبل التعاون المشترك في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

في بداية اللقاء، أكد الوزير على عُمق العلاقات التاريخية والمُميزة التي تربط بين مصر وفلسطين، مشددًا على حرص مصر الدائم على دعم الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف المجالات، وعلى رأسها التعليم العالي والبحث العلمي.

وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى أن هذا اللقاء يأتي استكمالاً للجهود المبذولة من قبل الجانبين لتعزيز التعاون المشترك في المجالات التعليمية، بما في ذلك تبادل الخبرات والكفاءات، وتوفير فرص التعليم للطلاب الفلسطينيين في الجامعات المصرية، من خلال تقديم العديد من المنح الدراسية للطلاب الفلسطينيين للدراسة في الجامعات المصرية، وتبادل الخبرات مع الجامعات الفلسطينية.

ومن جانبه، أشاد الدكتور أمجد برهم بالدعم المصري المتواصل للشعب الفلسطيني، مؤكدًا على أهمية التعاون المشترك في مجال التعليم العالي والبحث العلمي؛ لتعزيز قدرات الشباب الفلسطيني وتأهيلهم للمشاركة في بناء دولتهم، مثمنًا دور مصر الرائد في المنطقة، وما تقدمه للشعب الفلسطيني من دعم ومساندة في كافة المجالات، وتعزيز مسيرة التعليم العالي في فلسطين.

وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على وضع خارطة طريق، وتشكيل لجنة مشتركة تقوم بوضع الأسس المطلوبة؛ لمتابعة تنفيذ مُخرجات اللقاء.

حضر اللقاء من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور أحمد عبدالغني رئيس الإدارة المركزية للوافدين، ومن السفارة الفلسطينية، المُستشار عبدالغني التكروري ⁠مستشار رئيس الوزراء للشئون المُجتمعية، والدكتور صادق الخضور ⁠وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور ناجي الناجي ⁠المستشار الثقافي لسفارة دولة فلسطين، والدكتور إياد أبوالهنود مسئول الشئون الأكاديمية والبحثية.