٥٥٠ عمل فني يتنافسون في مسابقة المعرض العام للفنون التشكيلية والأسرية ال...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 27 مايو 2024 01:28 مساءً - نظمت إدارة النشاط الفني بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان مسابقة المعرض العام للفنون التشكيلية والأسرية الـ ٤٨، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور أحمد عليق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية.

ومن جانبه أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان أن الجامعة تعد من الجامعات الرائدة في مصر التي تولي اهتماماً كبيراً للفنون بمختلف أشكالها، باعتبارها مكوناً أساسياً في تنمية المجتمع وتنشئة الأجيال الجديدة على الإبداع والتفكير، كما تلعب دوراً محورياً في تعزيز القيم الثقافية والاجتماعية لدى الطلاب، بجانب كونها وسيلة فعالة للتعبير عن الذات وتعزيز الهوية الثقافية، وتساعد في تطوير مهارات التفكير النقدي والإبداعي لدى الطلاب.

وقد شارك فى المستبقة 10 كليات وهم (الفنون الجميلة – التربية الفنية – الاقتصاد المنزلي – التربية – الآداب – العلوم – الطب – الصيدلة – الخدمة الإجتماعية – التكنولوجيا والتعليم – التمريض) وضمت أكثر من 550 عمل فني وتنافس الطلاب على 72 جائزة موزعة بالتساوي 36 جائزة للمتخصصين و 36 جائزة لغير المتخصصين.

وقد جاءت النتائج كالآتي:

أولاً/ المتخصصين: في مجال الجرافيك، حصلت حبيبة أشرف عزت بكلية الفنون الجميلة على المركز الأول، وآلاء وليد عبد العال من نفس الكلية على المركز الثاني، ومنار محمد فكري أيضًا من كلية الفنون الجميلة على المركز الثالث.

في مجال التصوير الملون، حصل على المركز الأول كلا من منة الله طارق وكذلك يوسف فريد سيد من كلية الفنون الجميلة، وميرنا ماهر حمام من كلية التربية الفنية فيما حصلت مريم الصباغ وأمينة هشام حسن من الفنون الجميلة في المركز الثاني، وجورج ناصر حلمي من نفس الكلية في المركز الثالث.

أما في مجال الرسم، فقد حصل يوسف فريد سيد من الفنون الجميلة على المركز الأول، وآلاء وليد عبد العال ورضوى أشرف يوسف من نفس الكلية على المركز الثاني، ورانا بهجت محمد أيضًا من الفنون الجميلة على المركز الثالث.

وفي مجال التصوير الجداري، حصلت آمال محمد سمير من الفنون الجميلة على المركز الأول، وشهد خالد سيد من نفس الكلية على المركز الثاني، وسهيلة حمدي أيضًا من الفنون الجميلة على المركز الثالث.

وفي مجال الأشغال الفنية، حلت حسناء عزت أمين من كلية التربية الفنية في المركز الأول، وميرنا ماهر حمام من نفس الكلية في المركز الثاني، وندى أحمد كامل أيضًا من التربية الفنية في المركز الثالث.

أما في مجال أشغال الخشب، فقد حصلت ناهد محمد حجازي من التربية الفنية على المركز الأول، وميرنا ماهر حمام من نفس الكلية على المركز الثاني، وحصل كلا من على المركز الثالث منى عبد الكريم بكلية التربية الفنية، وأحمد عبد المنصف من كلية التربية.

وفي مجال أشغال المعادن، حصلت ناهد محمد حجازي من التربية الفنية على المركز الأول، وميرنا ماهر حمام من نفس الكلية على المركز الثاني، وحسناء عزت أمين أيضًا من التربية الفنية على المركز الثالث، وأبنوب رفعت من كلية التربية على المركز الثالث كذلك.

في مجال التصميمات الزخرفية، نالت ميرنا ماهر حمام من التربية الفنية في المركز الأول، ومارينا فكتور صبحي من نفس الكلية في المركز الثاني، ومنى عبد الكريم أيضًا من التربية الفنية في المركز الثالث.

وفي مجال النحت، حصلت سما وليد من الفنون الجميلة على المركز الأول، وفريدة خالد من نفس الكلية على المركز الثاني، وعلياء محمد صلاح أيضًا من الفنون الجميلة على المركز الثالث.

أخيرًا، في مجال النسيج، حلت حسناء عزت أمين من التربية الفنية في المركز الأول، وسارة أسامة من نفس الكلية في المركز الثاني، وضحى كمال أحمد أيضًا من التربية الفنية في المركز الثالث.

ثانيًا/ غير المتخصصين:

في مجال الجرافيك، حصلت مريم أحمد سلام من مركز الفنون التشكيلية على المركز الأول، ومحمود سيد محمد من نفس المركز على المركز الثاني، وروضة تونسي أمين أيضًا من مركز الفنون التشكيلية على المركز الثالث.

وفي مجال التصوير الملون، حلت رقية سعيد محروس من كلية الخدمة الاجتماعية في المركز الأول، وبسنت أحمد عيد من كلية التربية ومريم محمود أحمد من مركز الفنون التشكيلية في المركز الثاني، ومنار هاني عبد السلام من التربية في المركز الثالث.

أما في مجال الرسم، فقد حصلت دنيا عبد المنعم مدبولي من كلية التكنولوجيا والتعليم على المركز الأول، وفاطمة سيد إبراهيم من مركز الفنون التشكيلية على المركز الثاني، ونور زاهر من كلية الطب على المركز الثالث.

وفي مجال التصوير الجداري، حل يوسف أحمد عزت من مركز الفنون التشكيلية في المركز الأول.

في مجال تصميم خلفيات المسرح، حصلت سارة رأفت سيد من كلية الآداب على المركز الأول، وسارة جمال من نفس الكلية على المركز الثاني، ونور السيد بدر أيضًا من الآداب على المركز الثالث.

وفي مجال الأشغال الفنية، حلت تقى بدر حسن من مركز الفنون التشكيلية في المركز الأول، ومحمود سيد محمد من نفس المركز في المركز الثاني، ودنيا عبد المنعم مدبولي من التكنولوجيا والتعليم في المركز الثالث.

في مجال أشغال الخشب، حصلت غادة أشرف من مركز الفنون التشكيلية على المركز الأول، ومريم أحمد سلام من نفس المركز على المركز الثاني، وسلمى أسامة عبد المنعم أيضًا من مركز الفنون التشكيلية على المركز الثالث.

أما في مجال أشغال المعادن، فقد حلت مريم أحمد سلام من مركز الفنون التشكيلية في المركز الأول، وبسنت أحمد عيد من كلية التربية في المركز الثالث.

وفي مجال التصميمات الزخرفية، حصلت إيمان هاني حسن من مركز الفنون التشكيلية على المركز الأول، ومحمود سيد محمد من نفس المركز على المركز الثاني، ورقية سعيد محروس من كلية الخدمة الاجتماعية على المركز الثالث.

في مجال النحت، حلت هاجر محمد إسماعيل من مركز الفنون التشكيلية في المركز الأول، ومينا كرمي عزيز من نفس المركز في المركز الثاني، ومحمد إبراهيم من كلية الخدمة الاجتماعية في المركز الثالث.

وفي مجال التشكيل بالخيوط الفنية، حصلت دينا هشام عبد النبي من الخدمة الاجتماعية على المركز الأول، وسلمى أسامة عبد المنعم من مركز الفنون التشكيلية على المركز الثاني، وأمير سامي بليلة من الخدمة الاجتماعية ومرجريت ممدوح وديع من مركز الفنون التشكيلية على المركز الثالث.

أخيرًا، في مجال الفوتوغرافيا، حلت نوران محمد عبد الفتاح من مركز الفنون التشكيلية في المركز الأول، وعبد الرحمن محي من نفس المركز في المركز الثاني، ومريم ناجي ومحمد عصام أيضًا من مركز الفنون التشكيلية في المركز الثالث.

وأقيمت المسابقة تحت إشراف الأستاذ هشام رفعت امين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب، الأستاذ محمد السيد جاد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، وأشرف على المسابقة مسؤولي نشاط الفنون التشكيلية بالجامعة كلا من الأستاذ طارق محمد عرفان، الدكتورة منال الوكيل، الدكتور هنداوي رمضان، الاستاذ أحمد يحيى عبد الفتاح.

وقد قامت إدارة النشاط الفني بتحكيم مسابقة المعرض العام للفنون التشكيلية والأسرية الـ48 وتكونت لجنة التحكيم من: الدكتورة مادلين أنور رياض ، كلية التربية الفنية، والدكتور حسام مصطفى راضي، كلية الفنون الجميلة، والدكتورة أمنية صلاح الدين ، كلية الفنون التطبيقية.