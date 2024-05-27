لجنة "مستقبل الصحافة" تعقد اجتماعًا ضمن الإعداد للمؤتمر العام السادس

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أحمد جودة - القاهرة - عقدت لجنة "مستقبل الصحافة" اجتماعًا على مدى ساعتين، أمس الأحد الموافق 26 مايو، لمناقشة محور "التدريب والتعليم"، وذلك ضمن الإعداد والتجهيز للمؤتمر العام السادس.

وجرى الاتفاق على أبرز البنود والمقترحات التي سيتم طرحها في هذا المحور وإعداد ورقة واحدة تفصيلية بهذا الشأن خلال الـ 48 ساعة المقبلة لمناقشتها والاتفاق على صورتها النهائية.

كما تم الاتفاق على تنظيم ندوة لمناقشة مستقبل الصحافة على هامش تحضيرات المؤتمر العام السادس للنقابة، وذلك على أن تعقد اللجنة اجتماعها المقبل يوم الأربعاء القادم الموافق 29 مايو الساعة 5 مساءً بمقر النقابة.