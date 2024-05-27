نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مرتضى منصور يطالب بإغلاق مركز "تكوين الفكر العربي" وسط اتهامات بالتشويه والإساءة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاجأ المستشار مرتضى منصور محكمة القضاء الإداري، أمس، بطلب ضمن طلبات الدعوى التي أقامها ضد وزيرة التضامن الاجتماعي، مطالبًا بسحب ترخيص مركز "تكوين الفكر العربي" وإغلاقه ووقف نشاطه.

خلال الجلسة، طلب مرتضى منصور من المحكمة عرض أعضاء مجلس إدارة المركز على معامل تحاليل وزارة الصحة لبيان ما إذا كان أي منهم يتناول مشروبات كحولية.

كما طلب عرضهم جميعًا على الطب الشرعي لإجراء تحاليل للتأكد من عدم تعاطيهم المخدرات.

نظرًا لأولى جلسات الدعوى المقامة من مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، ضد وزيرة التضامن الاجتماعي، قدّمت المحكمة برئاسة المستشار أحمد عبود، نائب رئيس مجلس الدولة، 86 حافظة مستندات تتضمن لقاءات تلفزيونية وأحاديث لأعضاء مجلس إدارة المركز.

ذكر منصور أن مضمونها يشوه الدين الإسلامي ويسخر من كلام الله، وينكر السنة النبوية.

أوضح منصور أن المستندات تشمل أحاديث تستهزئ بمعراج النبي محمد عليه الصلاة والسلام وتسب صحابة النبي، مثل سيدنا أبوبكر الصديق وسيدنا عمر بن الخطاب.

كما اتهم أعضاء المركز بإنكار فرضية حجاب المرأة والزعم بأن المسجد الأقصى ليس موجودًا في القدس بل في السعودية، مما يضر بالقضية العربية والإسلامية.

قررت المحكمة إيداع مستندات مقيم الدعوى ضمن أوراق القضية وتأجيل نظر الدعوى إلى 9 يونيو المقبل للاطلاع والرد من قبل الحكومة.

جدير بالذكر أن مرتضى منصور قد أقام الدعوى مطالبًا بإلغاء ترخيص المركز واختصم كافة أعضائه، مطالبًا وزارة التضامن بإغلاقه ووقف نشاطه.