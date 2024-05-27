مقررة الأمم المتحدة بفلسطين: الإبادة الجماعية بغزة لن تنتهى دون فرض عقوبات ضد إسرائيل

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 27 مايو 2024 02:26 مساءً - صرحت مقررة الأمم المتحدة الخاصة للأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز، إن قصف قوات الاحتلال الإسرائيلية لمخيم نازحين برفح، تحدٍ صارخ للقانون والنظام الدوليين.

واضافت المقررة الأممية أن مزيد من الرعب في غزة حيث قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بقصف مخيما للنازحين الفلسطينيين في رفح؛ مما أدى إلى اشتعال النيران في الخيام البلاستيكية وحرق الناس أحياء بشكل مأساوي.

وأشارت ألبانيز في منشور على منصة "أكس"، أن الإبادة الجماعية بغزة لن تنتهي دون ضغوط خارجية ويجب فرض عقوبات على إسرائيل وتعليق الاستثمارات والاتفاقيات والتجارة والشراكة معها.

وشددت على أن هذه القسوة، إلى جانب التحدي الصارخ للقانون والنظام الدولي، هي أمر غير مقبول مضيفة أن الإبادة الجماعية في غزة لم تنتهي بسهولة دون ضغوط خارجية.