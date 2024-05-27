الرئيس السيسي يحذر من مخاطر العمليات العسكرية الإسرائيلية فى رفح الفلسطينية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 27 مايو 2024 02:26 مساءً - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، وفدًا من أعضاء الكونجرس الأمريكى من الحزبين الديمقراطى والجمهورى، برئاسة السيناتور "جيرى موران" عضو لجنة الاعتمادات بمجلس الشيوخ، بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة.

وأوضح المستشار د.أحمد فهمى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن الوفد الأمريكى أكد أن زيارته تأتى فى إطار الأهمية الخاصة التى توليها بلاده للشراكة الاستراتيجية مع مصر، منوهين إلى إسهامها الكبير كركيزة للاستقرار الإقليمى، وتقديرهم للجهود المصرية لإرساء السلام والأمن بالمنطقة، لافتين فى هذا السياق إلى الدور المصرى الجوهرى فى دفع الجهود الرامية إلى التوصل لوقف إطلاق النار فى قطاع غزة، وتبادل المحتجزين والرهائن والأسرى، بالإضافة إلى الجهود الهائلة التى بذلتها مصر، ومازالت تضطلع بها، لإدخال المساعدات الإنسانية لأهالى غزة، معربين عن بالغ الشكر والتقدير لدور مصر والقيادة المصرية فى هذا الصدد.

وشهد اللقاء حوارًا معمقًا حول مجمل الأوضاع الإقليمية، أكد خلاله الرئيس السيسى ضرورة تكثيف الجهود لاحتواء الموقف ووقف الحرب، بما يضع حدًا للمأساة الإنسانية المستمرة التى يعيشها أهالى قطاع غزة ويحول دون توسع الصراع وامتداده، مشددًا على المخاطر الناجمة عن العمليات العسكرية الإسرائيلية فى مدينة رفح الفلسطينية، وتداعياتها الإنسانية والأمنية.