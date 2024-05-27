نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجيزة ترفع إشغالات المقاهي والأكشاك بجوار نادي الترسانة وإمبابة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقت الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة شكاوي عدد من المواطنين بشأن تضررهم من المقاهي الكائنة بالقرب من سور نادي الترسانة لقيامهم باشغال الطريق العام وكذا وجود كشك مخالف بشارع البوهي بامبابه ووجود حواجز حديدية بشارع رفح بالطالبية تعيق حركة الطريق.

وقد كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء الأحياء المعنية بسرعة التعامل مع الشكاوي الواردة.

حيث قام حي العجوزة بالتنسيق مع شرطة المرافق بتنفيذ حملة مكبرة علي المقاهي محل الشكوي تم خلالها غلق المقاهي المخالفة ورفع الكراسي والترابيزات الموجودة بنهر الطريق وإيداعها بمخازن الحي وذلك لاشغال الطريق العام وما تسببه من تعطيل الحركة المرورية وسير المواطنين.

كما قام حي امبابه بإزالة كشك مخالف غير مرخص بشارع البوهي لتعديه علي ارصفة المشاة وإعاقة حركة المواطنين.

وقام حي الطالبية بالاستجابة للشكاوي الواردة من المواطنين لتضرره من وجود حواجز حديدية بشارع رفح بمنطقة اسبابتس بترسا مما تتسبب في إعاقة دخول السيارات بالشارع حيث تم إزالة الحواجز الحديدية الموجودة بالشارع بالكامل وتمهيد الطريق.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة علي تكثيف الحملات للتصدي للاشغالات وضبط المخالفات مع المتابعة الدورية لعدم السماح بعودتها مجددًا.

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