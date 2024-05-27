نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الإعلام البحريني يستقبل الوفد الإعلامي المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل الدكتور رمزان النعيمي، وزير الإعلام البحريني، الوفد الإعلامي المصري برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، المتواجد حاليًا في العاصمة البحرينية، المنامة، لحضور اجتماعات وزراء الإعلام العرب.

أعرب جبر عن خالص الشكر والتقدير لمملكة البحرين على كرم الضيافة، مشيدًا بالجهود التي تبذلها المملكة على المستوى العربي، وبالنجاحات التي حققتها خلال ترؤسها للقمة العربية الثالثة والثلاثين مؤخرًا.

وأكد عمق العلاقات المصرية البحرينية، وتطلعه لزيادة التعاون الإعلامي بين البلدين ليرتقي لمستوى العلاقات السياسية المتميزة بين الجانبين.

وأكد الدكتور رمزان النعيمي، أن العلاقات بين البلدين تتميز بخصوصية فريدة، وترتكز على تاريخ ممتد من المحبة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، والحرص المشترك على الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى الآفاق التي تخدم المصالح المشتركة، مضيفًا أن مسار العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين يشهد نماءً مستمرًا، في ظل ما يجمع بين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وأخيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، من روابط وثيقة، وحرص مشترك على الوصول بالعلاقات بين البلدين الشقيقين إلى أعلى المستويات.

وأشاد بالتعاون الإعلامي القائم بين البحرين ومصر، والجهود التي يبذلها الجانبان لتعزيز هذا التعاون، والاستفادة مما يمتلكه كل منهما من إمكانيات وخبرات، متمنيًا أن تشهد الفترة المقبلة ارتفاع نسق التعاون بما يلبي التطلعات المشتركة.

وتم خلال اللقاء الذى حضره الوفد المصرى وأمين عام المجلس المستشار ياسر المعبدى مناقشة جدول أعمال اجتماعات وزراء الإعلام العرب، والتقارير الثلاثة التي أرسلها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إلى جامعة الدول العربية، - التي من المقرر أن يتم مناقشتها في اجتماعات وزراء الإعلام العرب - وتتضمن تصور متكامل حول تعظيم دور المرأة العربية في وسائل الإعلام والتقدم الذي أحرزته في مختلف المجالات، كذلك دراسة حول الألعاب الإلكترونية ومخاطرها على الأطفال والشباب وكيفية مواجهتها، ومقترح مبادرة الإعلام الآمن للطفل من أجل دعم هوية الطفل والحفاظ عليه.

كما تطرقت النقاشات إلى ضرورة تبني وسائل الإعلام العربية لتوصيات القمة العربية التي عقدت في البحرين وخاصة فيما يخص القضية الفلسطينية.

جدير بالذكر أن الوفد الإعلامي المصري سيشارك في اجتماعات اللجنة الدائمة رقم 101 والمكتب التنفيذي – حيث تشغل مصر منصب نائب رئيس المكتب التنفيذي - والاجتماع الوزاري لمجلس وزراء الإعلام العرب.