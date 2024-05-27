نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإثنين 3 يونيو.. صحفيو الوفد يعقدون اجتماعًا مفتوحًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعقد اللجنة النقابية للعاملين بجريدة الوفد برئاسة الدكتور محمد عادل، اجتماعها الشهري يوم الاثنين الموافق 3 يونيو الساعة الواحدة بعد صلاة الظهر وهو الاجتماع الدوري للجنة.

وقالت اللجنة، أن الاجتماع سيكون مفتوحًا لكل الصحفيين؛ للرد على كافة التساؤلات.

وأضافت اللجنة أنها تقوم بدورها نحو استكمال مطالب العاملين بشأن الحد الأدني، وهي على تواصل دائم بالإدارة من أجل تحقيق كافة الحقوق المشروعة والقانونية.

وأرسلت اللجنة خطاب للسيد رئيس مجلس الإدارة تطالب فيه بتوضيح سبب صرف مكافأة لبعض الزملاء بالمؤسسة، في الوقت الذي تعاني المؤسسة من تراكم الديون، ويواجها خطر التوقف بسبب عدم دفع ديون الكهرباء، ومستحقات الزملاء منذ 6 شهور، إلو جانب عدم دفع ديون النقابة العامة، والضرائب، والمطابع، والتأمينات وغيرها.

كما أرسلت خطابًا تطالب فيه بتوضيح موقف المؤسسة من الزميل الأستاذ محمود علي، ولماذا لا ترد عليه المؤسسة، والذي يطالب بعودته للعمل منذ شهور، بعد أن انتهت اجازته.