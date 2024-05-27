رئيس الوزراء: مصر تنتج 100 مليار رغيف مدعم سنويا وتبيعه بـ5 قروش

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 27 مايو 2024 04:29 مساءً - قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إنه قبل جائحة كورونا كان الحديث على ضرورة تحريك سعر الخبز ليتناسب مع الزيادات في سعر الرغيف، موضحا أن مصر تنتج 100 مليار رغيف مدعم سنوياً وتبيعه بـ 5 قروش، مشيرا على أن شغل الحكومة الشاغل أن تكون مواردنا على قدر مصروفاتنا خلال الـ 3 سنوات المقبلة.

وتابع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أنه تفقد عدد من المشروعات بمحافظتى البحيرة الإسكندرية، موضحا أن التركيز على القطاعات الهامة خلال الفترة القادمة التي تقود قاطرة التنمية وهما قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات والسياحة.

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وأضاف في مؤتمر صحفى عقب زيارته لمحافظتى البحيرة والإسكندرية، إنه زار أحد المزارع النموذجية المرتبط بها الزراعة، مشيرا إلى أنه يتم المناقشة مع القطاع الخاص كيفية تطوير مشروعاته، وأن مصر تستورد أكثر من 100 ألف طن في العام لبن بودرة.