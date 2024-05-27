نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. وزير الداخلية يستقبل نظيره الفلسطيني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، اليوم الاثنين، اللواء زياد هب الريح وزير الداخلية الفلسطيني، والوفد المُرافق له خلال زيارته لجمهورية مصر العربية.

وقد استعرض الجانبان خلال اللقاء أوجه التعاون بين وزارتى الداخلية فى البلدين وأساليب تعزيزها، بالإضافة لآخر المُستجدات فى القضايا الأمنية ذات الاهتمام المُشترك.

وأعرب الوزير الضيف عن تقديره لمكانة مصر الرائدة على الساحتين الإقليمية والدولية وجهودها المُستمرة لتقديم كافة أوجه الدعم لمُساندة السُلطة الفلسطينية، مُؤكدًا اهتمام بلاده بتعزيز آليات التعاون وتبادل الخبرات مع الأجهزة الأمنية المصرية فى شتى مجالات العمل الأمني.

وقد أعرب اللواء محمود توفيق وزير الداخلية خلال اللقاء عن ترحيبه بزيارة نظيره الفلسطينى للقاهرة، والتى تأتى فى إطار العلاقات الأخوية والروابط التاريخية الوثيقة التى تربط بين شعبى وحكومتى البلدين.

وأكد على التزام وزارة الداخلية المصرية بتقديم كافة أوجه الدعم والمُساندة لأجهزة الشرطة الفلسطينية، إنطلاقًا من الموقف المصرى الداعم لأمن وإستقرار الدولة الفلسطينية.

أشار وزير الداخلية إلى ترحيبه بتطوير وتعزيز علاقات التعاون الأمنى مع الجانب الفلسطينى وإستعداد الوزارة ومعاهدها التدريبية لإستقبال كوادر الشرطة الفلسطينية وتأهيلهم فى مجالات العمل الشرطى، فى إطار حرص الوزارة الدائم على مد جسور التواصل وتبادل الخبرات مع أجهزة الأمن العربية لدعم رسالة الأمن والاستقرار فى كافة الدول الشقيقة.