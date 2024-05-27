رئيس الوزراء: الحوار الوطني يمثل جميع أطياف المجتمع

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 27 مايو 2024 05:26 مساءً - أكد الدكتور مصطفى رئيس الوزراء أن الحوار الوطني يمثل جميع أطياف المجتمع.

وأضاف مدبولي مؤتمر صحفى عقب زيارته لمحافظتى البحيرة والإسكندرية، إنه تم الاتفاق مع وزير المالية على وضع خطة لسداد من 20 لـ 25% من متأخرات الشركاء الأجانب، لافتا إلى زيادة فاتورة الدعم العام المقبل لـ 636 مليار جنيه بزيادة 20% موضحا أن هناك قفزة في سعر برميل برنت ، مشيرا إلى أنه وقت الأزمات العالمية التي شهدها العالم، مصر ظلت عام ونصف تثبت الأسعار لقطاع الكهرباء والدولة تتحمل هذا التثبيت.