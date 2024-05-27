سامح شكرى يتوجه إلى بكين للمشاركة فى الاجتماع الوزارى العاشر لمنتدى التعاون العربى الصينى

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 27 مايو 2024 05:26 مساءً -

قال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، إن سامح شكرى وزير الخارجية، توجه بعد ظهر اليوم الإثنين، من بروكسل إلى العاصمة الصينية بكين، للإعداد للاجتماع الوزارى العاشر لمنتدي التعاون العربي الصيني الذي يعقد يوم 30 مايو الجارى.

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن منتدي التعاون العربي الصيني يعد بمثابة إطار للحوار والتعاون بين الدول العربية والصين، حيث تم التوقيع علي وثيقة تأسيسه في سبتمبر 2004 بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة، علي اثر زيارة قام بها الرئيس الصيني آنذاك.